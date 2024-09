“Charly me agradeció que cante su música” Hilda Lizarazu / La artista celebra 20 años como solista con un nuevo disco.

Hace años vino a San Juan con Man Ray para celebrar un 21 de septiembre el Día de la Primavera. Su más reciente visita fue junto a una importante camada de artistas dirigidos por Lito Vitale, en julio de 2022 para el Día de la Independencia. El próximo 19 de septiembre tenía previsto un show en la provincia con su álbum “Hilda canta Charly’, pero la fecha se canceló por razones de fuerza mayor. De igual modo, y en el marco del festejo de sus dos décadas en solitario, la voz de hits como Sola en los bares, Caribe sur y Todo cambia, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el flamante material producido por Vitale, su compañero de vida, y las experiencias con Charly García, autor de los temas que reunió en su flamante producción.

“Es increíble haber podido hacer un material con el repertorio de un compositor y autor como él, que nos atraviesa a varias generaciones con su música. Me sentí feliz cuando quedó listo y sigo estando feliz porque el disco es hermoso. También hay un detalle que era muy importante para mí, que fue escucharlo con Charly antes del lanzamiento. Me dio el pulgar para arriba’, señaló la cantautora, en uno de los mejores momentos de su vida, tras la edición de su placa en honor de uno de los más grandes referentes del rock nacional.

– ¿Cómo fue la reunión con este grande del rock?

– Me emocionó, Charly me agradeció que cante su música y que la hiciéramos de forma tan respetuosa. Que el autor al que homenajeamos en vida esté conforme con el resultado, me alivianó mucho. Fue como aprobar un examen. Tenía un cuiqui bárbaro.

– ¿Qué se cruzó por tu mente minutos previos a la cita?

– “¿Qué pasa si no le gusta?’, me pregunté, cosa que sabía que no iba a pasar. Yo creo en lo que hago y me encanta lo que hace Lito también. Tenía confianza en el resultado, pero no sabía bien cuál iba a ser su reacción o si lo encontraba en un mal día.

– ¿Y si no le hubiese gustado?

– Lo iba a sacar igual, claramente, pero hubiera sido mucho menos lindo si me decía “Esto es una porquería’. Hubiera quedado medio distanciada, porque no iba a no sacarlo. Presentarle el disco a Charly fue como aprobar un examen. Lo invité varias veces al teatro, pero no pudo ir por una cuestión de movilidad.

– ¿Sabés si vió tu show en las redes?

– Sí, sé que sí y le mandé videos. Siempre, en muchas de las actuaciones, está su hermana menor Josi, a la que también invito a cantar un tema de su hermano a dos voces.

– ¿En qué momento nació la idea de rendirle tributo?

– En estos 20 años de solista estaba pensando de qué manera enmarcar mi siguiente año y estaba llegando de Nueva York, donde tuve la suerte de estar presente y cantar un tema suyo, cuando a una de las esquinas le colocaron el nombre Charly García Corner y se descubrió una placa en la pared donde se tomó la foto de tapa de Clics modernos, un álbum emblemático de su carrera en el 40mo. aniversario de su lanzamiento. Fue emocionante y pensando en mi proyección, me surgió la pregunta “¿Y si hago un disco que se llama Hilda canta Charly?’. El signo cerró rápidamente. Lito me dijo “Dale, yo lo produzco musicalmente’. Y cerró por todos lados.

– ¿Qué variables tuviste en cuenta para la selección de los temas?

– Pasamos a través de toda su discografía, disfrutamos de reescuchar algunos temas y fuimos viendo qué era lo que me quedaba mejor a mí, para mi impronta como intérprete. Buscamos tonalidades y elegimos letras que él había escrito y me gustaban a mí. Y coincidimos bastante con Lito. El trabajo se armó respetando, en su mayoría, las formas originales y muchos de los arreglos. Tiene muy pocas licencias, en cierta forma.

– ¿Cuánto tiempo demandó la grabación?

– Comenzamos en enero o finales de diciembre pasado, cuando Lito encendió motores y nos pusimos a laburar. Le dimos duro, fueron 4 meses de grabar a toda hora y por suerte llegamos a presentarlo en el Teatro Coliseo, en junio. Con mi hija Mía, que es parte de la banda, cantamos Buscando un círculo de paz.

– ¿Imaginabas tener que agregar fechas?

– ¡No! Pensábamos que iba a ser una y terminaron siendo tres. Y ahora vamos a hacer una cuarta el 19 de diciembre que viene.

– Vos dijiste que antes de salir a cantar tenías miedo de que se te cerrara la garganta…

– Sí por la emoción, pero por suerte no pasó. Lo que te da antes de subir a escena es esto de pensar que una acción te pueda perjudicar a causa de lo emotivo. Y fue algo increíble porque el público se emocionó mucho.

– O sea que tenés el aval de los fans…

– Ya luego del lanzamiento, el material empezó a rodar y tuvo muy buena recepción. Yo no soy muy fanática de los fanáticos, pero sí tenemos su aval, lo comprobamos en el teatro.

– ¿Cuál es el legado de Charly?

– El legado de Charly es haber atravesado generaciones con canciones que cambiaron la vida a un montón de gente, canciones que emocionaron, que sirven para concientizar y para enojarse, de todo un poco. Hay temas irónicos, sarcásticos, emotivos, de amor, que muestran sus distintas facetas y que quedan para siempre.

– ¿Se vendrá la segunda parte de Hilda canta a Charly?

– Nunca habíamos hecho un disco con Lito y la verdad es que fluyó de una manera hermosa, pero un segundo disco de Charly todavía no. Tal vez salgamos con algunos bonus tracks antes de cerrar el año que se sumarán al disco a través de las plataformas, eso sí.

– ¿Crees que fue la mejor manera de celebrar tus 20 años de solista?

– Claro que sí. Y celebro continuar haciendo música. Yo estoy en este oficio desde hace ya cuatro décadas y conozco músicos de países más desarrollados, menos desarrollados y no es fácil hacer música en ningún país.

– ¿Por qué?

– Y, es una tarea como compleja; no ardua porque a mí me encanta hacer lo que hago, pero no es fácil ni para los ingleses, ni para los franceses, ni para los americanos. Y para los que empiezan tampoco, claro. Entonces, bueno, hay que seguir adelante. Por eso soy una gran agradecida de la vida que me tocó. En octubre me voy a España y después vuelvo a Buenos Aires, donde participo de una muestra de fotografías.

– ¿Cómo fue el paso de la fotografía a la música? ¿Cuando niña qué soñabas hacer?

– Yo pensé que mi carrera, mi profesión, iba a ser la fotografía. Luego, la vida me fue dando vueltas y terminé trabajando en la industria musical más que como fotógrafa, ahora la fotografía es mi hobby.

– Y mucho tiempo junto a Charly ¿Qué recuerdos te vienen de esas épocas haciéndole coros?

– Él ya me había escuchado, porque yo tocaba en el underground porteño. Después por referencia de uno de los músicos de su banda, audicioné y quedé como parte de Los Enfermeros unos 6 años, girando por Latinoamérica. Recuerdo que ensayábamos muchísimo y sonábamos muy bien, hasta que me fui porque Man Ray estaba funcionando bien y necesitaba ponerle más tiempo a ese proyecto. Tuve la fortuna de acompañar a Charly en una gran etapa de su carrera junto a otros músicos que amábamos su música.