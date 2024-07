Ciencia ficción a vapor Marionetas en Libertad arribará a San Juan para estrenar Objetos perdidos.

Cumpliendo 170 funciones, Marionetas en Libertad se instalará con su carro mágico en San Juan para subir a escena mañana, a las 17 hs. en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario entre escenografías animadas, maquinarias y títeres. Organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del TB, la compañía de Capilla del Monte (Córdoba) presentará la obra Objetos Perdidos, un unipersonal con todas las tonalidades del teatro de objetos, premiado por la Agencia Córdoba Cultura, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes.

Como responsable del guion, la producción artística, la asistencia plástica y como protagonista, Jenny Van Lerberghe dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el trabajo que comenzó en pandemia y llevó 2 años de investigación hasta su debut en 2021 con Lucas Blanco en música, banda sonora y efectos; Martín Ahrens como director general y Andrea Goldberg como directora teatral, además de artistas plásticos y actores, que efectuaron voces en off y el técnico de luces y sonidos, Federico Menéndez, que es quien armará y desarmará la máquina del personaje.

JENNY VAN LERBERGHE en Objetos Perdidos. Responsable del guion, la producción artística y la asistencia plástica, también es la protagonista de la apuesta de Marionetas en Libertad.

“Yo estoy siempre sola en el escenario pero tenemos personajitos que se irán descubriendo. La idea es que los chicos que están acostumbrados al celular o a superproducciones de cientos de millones de dólares, igual se puedan enganchar con algo como lo que nosotros proponemos, más artesanal y más analógico, que apunta a la sorpresa desde otro lugar”, comentó la ideadora.

“Mi compañero Federico cumple un papel mucho más importante porque es el que arma y desarma conmigo todo ese artefacto que verán los chicos y del cual aparecerán distintos objetos, somos casi como ilusionistas”, recalcó.

Con zapatos que hablarán y se enamorarán, o bien, un farol con fuego que también se expresará, la propuesta abrirá el juego a la ciencia ficción desde otra arista. Se trata de una historia de ciencia ficción con estética steampunk que aborda el universo de los recuerdos y las pérdidas, como una herramienta importante para encontrar sentido a la vida. En momentos donde la pulsión es tener y acumular, esta aventura conduce a un punto de vista diferente: no todo se puede comprar y vender.

“¿Qué es el steampunk? Es un género literario que imagina un futuro donde no fue creado el motor eléctrico, sino que todo es motor a vapor. Así está ambientado este espectáculo con una mezcla de reciclaje, cueros, herrajes, tornillos y tuercas. Al mismo tiempo, tratamos de mostrar una visión en sepia como color principal. Fue todo parte de una búsqueda, a mí, la estética steampunk me parecía muy divertida”, destacó la artista que a los 13 años comenzó a transitar el camino de la actuación.

“Hay mucha ciencia y arquitectura en lo que hacemos. Aunque los premios nos suman muchísimo, la realidad es que nos manejamos de manera independiente. En gran parte, nuestra forma de generar recursos es con las funciones. Con lo costoso que es hacer una puesta de estas características, los premios no alcanzan a cubrir los costos. La complejidad está en lo que hicimos porque al momento de escribir la obra y el argumento, estábamos también trabajando en la realización de la escenografía, de una forma que se desmontara para poder trasladarla”, recalcó la actriz acerca de la segunda producción -la anterior fue Llave mágica-. que cumple en el grupo donde se desempeña desde 2007.

Sin embargo, la agrupación lleva 35 años en el ámbito teatral trabajando de manera independiente. El año pasado, tras su postulación, resultó seleccionada para participar del Festival Entramados de México con Objetos…

“¡La experiencia fue hermosa! Porque también desde el lado de los curadores que nos eligieron (9:59) nos destacaron por el lenguaje de la obra y por el texto que tiene cuestiones inherentes a lo humano, además de lo cultural”, recordó respecto al debut de esta apuesta fuera de los límites de este país, con un mensaje que rescata de qué manera manejar las imágenes del pasado.

“Estamos en un momento donde todo es vender, comprar, tener, acumular… y la obra habla un poco de que, en definitiva, las cosas son del valor que nosotros le damos y ese valor tiene que ver con su contexto. Por ejemplo, un sombrero que te deja tu mamá tiene un valor que no es el mismo que uno encontrado en la calle, por más que sea exactamente el mismo”, reflexionó sobre el mensaje que sobrevolará la platea.

“En este misterio que nos toca atravesar, que es estar vivos, también tratamos de dar sentido a las cosas. Es como decir, este sombrero me lo dejó mi mamá porque a mí me tenía que pasar algo con eso. Eso es lo que le pasa a la protagonista. Su padre tenía una oficina de objetos perdidos en un viejo ferrocarril, pero cuando el tren deja de pasar, ella decide invertir el orden y salir a buscar a los dueños de esas piezas; en vez de que los dueños vayan a recuperarlas. En ese salir a buscar, lo que encontrará serán sus propios recuerdos. Es que, cuando estás pensando en devolver, estás pensando que hay algo que tal vez a otra persona le viene mejor que a vos. Eso me parecía muy romántico y lo usé como punto de partida para comenzar a escribir, aunando la búsqueda del director, que era hacer un espectáculo que se pudiera mover, con todas las características de Marionetas en Libertad”, confesó Jenny que con Objetos…vendrá por primera vez al TB y recorrerá departamentos como Iglesia y San Martín.

DATO

Mañana, a las 17 hs, en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (Las Heras 430 sur). Ticket: $4.000 en boletería con descuento y online en TuEntrada.com