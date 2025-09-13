Cinco días para escuchar a Bach

El FestiBach de Primavera 2025, que está cumpliendo la segunda edición de este año en honor a las creaciones del compositor alemán, arrancará esta tarde con la dirección del sanjuanino Guillermo López radicado en Alemania – donde se desempeña como afinador de pianos- junto a Pablo Grosman, quien está al frente de la Camerata San Juan. El encuentro se desarrollará hasta el miércoles con la participación de 27 músicos a lo largo de 4 conciertos en 3 escenarios diferentes.

De este modo, la cita dará inicio hoy a las 19 h en la tradicional Escuela Normal de Jáchal con la Orquesta Escuela Juvenil que interpretará conciertos para violín en Mi mayor, en La menor y un doble concierto en Re menor; además de la Suite para orquesta Nro. 3 en Re menor; y será con Gerónimo Luna, Pablo Grosman y Camila Saavedra como solistas junto a López como responsable de la batuta y también de los comentarios, una característica por demás atractiva en estas jornadas. Y el domingo, a las 20 h, la misma actividad se trasladará a la Iglesia Metodista, sitio en el que este lunes a las 20 habrá una función de música de cámara con clavecín, cello y violín; y las actuaciones de Grosman, Mario Masera y Charlie Woodhouse.

En tanto que el martes a las 19 h, bajo el lema Bach va al cine, no habrá música en vivo sino que se proyectará el documental Bach, una vida apasionada, presentado por John Eliot Gardiner con las interpretaciones del Monteverdi Choir.

El broche de oro será en el Auditorio Juan Victoria, el próximo miércoles a las 20 h, con un concierto de órgano y un repertorio compuesto por piezas de Buxtehude, Pachelbel, Böhm, Tellemann y Bach con la actuación solista de Mario Masera que también hará los comentarios acerca de la obra de Johann Sebastian Bach acompañando a López.

EL PROGRAMA