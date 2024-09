Franco Colapinto no para de hacer historia: corre por segunda vez en la Fórmula 1

Luego de 42 años, un piloto argentino volverá a partir desde el top 10 de una grilla del Mundial de Fórmula 1 y nuevamente con un Williams. Tal como ocurrió en la despedida de Carlos Alberto Reutemann que se corrió el 21 de marzo de 1982 quien clasificó sexto, ayer en la calles de Baku, Franco Colapinto consiguió integrarse en el grupo de vanguardia de una sesión cronometrada, al colocarse en el puesto 9 de la grilla del Gran Premio de Azerbaijan, en apenas su segunda carrera en la especialidad. La carrera se largará a las 8, hora de Argentina (Fox Sports y Disney+).

Con el FW46, el pilarense fue adquiriendo la experiencia en un circuito desconocido para él y que le valió un desafío desde su primera salida a pista en donde no pudo completarla por un golpe con el muro de la curva 4 y que demandó una inmediata reparación de sus partes para continuar en las tandas siguientes, en las cuales no perdió rendimiento y le permitió a Colapinto progresar hasta este resultado al cabo de los tres cortes clasificatorios.

“Demostramos que podíamos entrar en la Q3. Fue un trabajo en conjunto que hicimos entre todos en el equipo. Me dieron un montón de confianza después de arreglar el auto tras el golpe en la primera práctica. Se merecían un buen resultado porque trabajaron mucho y me pongo muy contento por eso. Fui siempre al límite y toqué varias veces la pared, como en la primera vuelta. Me hice amigo con las parede”, expresó Colapinto en el sitio Campeones.

En tanto, por cuarto año consecutivo, Charles Leclerc y Ferrari encabezarán la grilla de largada del Gran Premio de Azerbaijan. Tras el registro de 1m41s365, el monegasco revalidó sus conocimientos del trazado bakuense y buscará -como lo hizo en Monza- repetir la victoria con la SF24. Leclerc superó por 321 milésimas al McLaren del australiano Oscar Piastri y por 440 milésimas a su compañero, el español Carlos Sainz.

En tanto, Max Verstappen (Red Bull), el líder del campeonato quedó sexto; mientras que su principal contendiente, Lando Norris (McLaren) no pudo pasar la Q1 y clasificó 17mo.