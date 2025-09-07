Colapinto tendrá que acelerar en Monza para escalar en la parrilla El argentino largará desde el puesto 17. Le ganó a su compañero, pero el auto se mostró sin respuestas.

El argentino Franco Colapinto largará en el puesto 17° el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se desarrollará este domingo, desde las 10, favorecido por una penalización de un piloto que estaba antes en la parrilla que le permitió adelantar un lugar en la parrilla.

El argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly (18°), en la clasificación disputada este sábado en Monza, pero los dos Alpine no tuvieron una buena actuación general y quedaron relegados en la Q1. En realidad, ambos pilotos habían terminado una posición más abajo cada uno, pero el francés Isack Hadjar (Red Bull Racing) -que había terminado 16°-, fue penalizado por realizar un cambio en el motor y largará en la última posición.

En tanto que Max Verstappen, vigente cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, saldrá al frente de la parrilla del Gran Premio de Italia, la 16ª cita de la temporada, por delante de los dos McLaren que lideran el certamen.

Verstappen marcó el ritmo en la parte final de la clasificación y Norris no pudo igualarlo, terminando a 0,077 segundos detrás del piloto de Red Bull. Piastri fue 0,190 más lento que Verstappen.

“Sí chicos, sí. Eso es increíble”, gritó Verstappen por la radio del equipo. “Relájense aquí, todo está bien”, celebró. Charles Leclerc se clasificó en el cuarto lugar para Ferrari en la carrera de la casa de la escudería italiana, justo por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton, que comenzará la carrera en el décimo lugar, mientras cumple una penalización de cinco posiciones en la parrilla.

Mientras tanto, Colapinto no disfrutó del todo su sábado de clasificación, por el andar del Alpine y su lugar en la parrilla. “Los dos tenemos problemas con el auto, no es fácil de manejar”, advirtió el corredor argentino, que marcó 1:19.992 en la Q1. Sabe Colapinto y su compañero de equipo que un circuito como el de Monza obliga a los autos a dar todo de su velocidad y potencia, algo que los Alpine carecen.

Colapinto expresó: que “en la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante… creo que perdí una décima”. El argentino agregó: “igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

Pero en Alpine ayer hubo otras novedad, fuera de la pista de carreras. El francés Pierre Gasly renovó hasta finales de la temporada 2028 el contrato con la escudería, anunció este sábado el team, durante el circuito de Monza. Gasly, que debutó en F1 en 2017 con la escudería Toro Rosso (que luego pasó a llamarse AlphaTauri y actualmente es Racing Bulls) disputó 168 Grandes Premios y su mejor resultado fue la victoria en 2020 en el circuito de Monza.

Si la presencia del francés en Alpine está asegurada para la próxima temporada, más incierto es el futuro de Franco Colapinto. El joven de Pilar llegó a Alpine en enero como piloto de reserva tras haber participado en nueve Grandes Premios con Williams en 2024 y obtuvo en mayo el monoplaza del australiano Jack Doohan. El propio Briatore, mandamás del equipo, dejó en claro que será importante ver el desempeño del argentino de aquí al final de la temporada para saber si continúa o no al volante de uno de los autos del equipo.

> Antecedente positivo

Franco Colapinto terminó la última carrera en el puesto 11, Gran Premio que se disputó en Países Bajos, logrando así su mejor actuación con Alpine. Pudo estar en la zona de puntos pero algunos desaciertos del equipo llevaron a que deba conformarse con ese lugar en la parrilla.