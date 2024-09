Coldplay estrena en Ischigualasto Es una iniciativa del sello Warner. No viene la banda y no es abierto a todo público.

El próximo 1 de octubre, Warner Music Argentina organizará una experiencia inmersiva en el mágico paisaje del Parque Provincial Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna, para la preescucha de Moon Music, el nuevo disco que lanzará Coldplay unos días después. Ayer, fuentes del gobierno provincial confirmaron la noticia a DIARIO DE CUYO y recalcaron que es ‘una decisión privada de la disquera y los representantes de los músicos, en la que no tenemos nada que ver. Ellos nos comunicaron que habían elegido la provincia y para nosotros fue una gran alegría que San Juan esté en la mirada del mundo’.

‘Todo se aprueba desde Londres y es enviado por Warner. La banda no estará de manera presencial’, se aclaró en referencia al anuncio que creció hasta hacerse una bola de nieve, especialmente entre los sanjuaninos, que en un primer momento pensaron que la agrupación británica liderada por Chris Martin arribaría a la provincia para la preescucha de su décima placa, sucesora de Music Of The Spheres (2021), tras el estreno del single feelslikeimfallinginlove, disponible a partir de hoy.

LOS OJOS EN SAN JUAN. Aunque el famoso grupo no llegará a la provincia, sí lo hará su música.

El otro detalle en el que se hizo hincapié desde Gobierno es que ‘no habrá venta de entradas, ni será abierta al público’. “El evento sólo será para unas 30 personas que resulten ganadoras en los sorteos que se abrieron a través de radios nacionales FM, con todo pago’, expresaron acerca de los concursos que se habilitaron en Aspen 102.3 donde, por ejemplo, ya está la invitación a participar en su página de Instagram, donde serán elegidas tres historias de internautas que podrán arribar al lugar considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO con un acompañante, además de sorteos similares que empezaron a publicitarse en las redes de Cadena 3 Argentina 100.5, Cadena Heat 91.9, Estación del Sol 100.9, FM Vida Rosario 97.9 y Canal 3 Rosario, que incluirán acompañantes, traslados, hotel y pases exclusivos.

En paralelo, y fiel a la línea ambientalista que plantea el combo musical, tanto “los premiados’ como “la gente de Warner y la prensa especializada’ que asistirá, se calcula que viajarán a la provincia alrededor de 100 personas que recibirán “auriculares inalámbricos’ a cargo de la Warner, ya que “no habrá sonido ambiente para proteger el lugar y minimizar el impacto en el entorno’ durante esa jornada, que se estima que será por demás especial. Y respecto a la manera en que se proyectarán las imágenes que acompañarán la música de Coldplay, las mismas fuentes dijeron que “es el gran secreto’, que aún no se confirmó de parte de la empresa.

“La banda quiere mucho a la Argentina, incluso vio en las redes una imagen hecha por un bahiense (del Valle de la Luna) y decidieron que fuera la tapa del anuncio. Lo que sí se nos pidió y nosotros garantizamos es que el Parque de Ischigualasto estará cerrado. Tres días antes de la presentación estará gente de la Warner para ultimar detalles. Y queremos advertir que la gente de zonas aledañas ni de ningún lugar podrá acceder porque estará vallado. Nosotros estamos trabajando en apoyarlos en ese orden, será un trabajo importante’, revelaron desde Gobierno sobre las tareas de logística que harán en los alrededores.

Siguiendo con una óptica sostenible, tres días después de la preescucha en la perla de Valle Fértil se publicará la obra completa y será la primera en el mundo en lanzarse como un LP EcoRecord de 140 gramos -cada uno utilizará 9 botellas de plástico PET recicladas-; en formato EcoCD -fabricados con un 90% de policarbonato reciclado-; y con sus socios históricos The Ocean Cleanup crearon el disco de vinilo Notebook Edition EcoRecord.