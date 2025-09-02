Colón Junior y un centenario inolvidable Uno de los clubes más completos de San Juan vive un día más que especial: sus 100 años en el deporte.

No será un día más para el mundo de Colón Junior. 100 años no se cumplen todos los días y hoy, el querido Merengue festejará su primer centenario, repasando lo que fue y mirando lo que viene. Lejos en el tiempo, en aquel convulsionado 1924, San Juan, se debatía entre las intervenciones federales y los gobiernos cantonistas. En ese marco, un grupo de obreros, de la firma “Santiago Graffigna”, competía en el fútbol callejero bajo el nombre de “Club Atlético Colón”, en referencia al barco “Cristóbal Colón”, que en 1875 trasladó a la Argentina al fundador del “imperio”.

Homenaje. Juan Antolín Graffigna fue quien ideó el club formalmente pero murió antes de concretarlo. En 1925, su hermano fundó el Atlético Juan Graffigna en su honor hasta cambiar de nombre en 1964 para ser Colón Junior. Una herencia familiar que se convirtió en pasión para los Merengues.

Juan Antolín Graffigna, hijo de Santiago y un hombre de una gran visión decidió la fundación de un club en unos terrenos de la empresa. Pero su objetivo no se dio.Es que que muere inesperadamente en los albores del año 1925 y su hermano, Alberto toma la posta y junto a los empleados de la empresa fundan, el 2 de setiembre de 1925, el “Club Atlético Juan A. Graffigna”, en homenaje al benefactor desaparecido.

Asamblea. En 1964 nació Colón Junior por el cambio de nombre, de la mano de los obreros de la bodega Graffigna.

Su primer presidente fue Juan Nuche, quién eligió los colores azul y amarillo. Él era fanático de San Lorenzo de Almagro, de cuyos colores extrajo el azul, que a la vez simbolizaba el color de los mamelucos de los obreros. Lo unió al amarillo, que significaba la honorabilidad de las personas. En 1964, se decide por asamblea, volver al nombre de fundación (Club Colón), pero Personería Jurídica no lo permite, por que existía otra institución en Caucete con la misma denominación; por lo que la asamblea agrega el término “Junior”, que significa “Joven Colón”, y se transforma en “Club Atlético Colón Junior”. Este fue el tercer nombre que toma la entidad en su historia. Entonces se adoptó como color oficial el blanco. De aquí nace el apelativo de “Merengues”. Recurriendo a la memoria urbana es necesario nombrar a algunos de los jugadores que a través de la historia defendieron con alma y vida estos colores, el azul y amarillo primero y luego “el blanco merengue”.

Legendario. Uno de las formaciones de Colón de la década del 80 con nombres que son ídolos como los Guevara, los Eckert, los Frías.

Es así como surgen Vicente Petrignani, Carmelo y Demetrio Antunez, José Ferreyra, Fermín Pastor, Pedro Ortiz, Leopoldo Carrizo, Hugo Medawar, Benito Aballay, Dante Juárez, Alejo Quevedo, Juan Pérez, Pedro Grecco, Rómulo Díaz, Gabriel Navarro, Francisco Palacios, Osvaldo Pereyra, Walter Carrizo, David Pelletán, Jorge Guevara, José Gayá, Walter Blasco, Cristian Moreta, José Goria, Eduardo Magallanes, Ricardo Marín, y otros cientos de nombres que a través de 100 años de vida formaron lo que históricamente ha sido la mejor escuela del fútbol de San Juan. Hoy, bajo la presidencia de Gerardo Iturrieta, Colón es uno de los polos deportivos con varias disciplinas, inferiores, escuelita, futsal, fútbol femenino, básquet, hockey sobre patines, patin artístico, gimnasia y boxeo.

Campeones. En 2003, Colón Junior ganó su primer título de la Liga venciendo en la final a Sportivo Desamparados.

Los festejos

Si bien hoy es el día exacto de fundación para Colón, la dirigencia del Merengue decidió que los festejos se realicen el próximo sábado, a partir de las 21,30 en la calle Sargento Cabral. Para asistir está a la venta un bono en la secretaría del club con un costo de 3.000 pesos.

> Fecha libre en el Torneo Clausura

Hoy, desde las 16, se disputará el resto de la octava fecha del Clausura de la Liga Sanjuanina y Colón Junior tendrá jornada libre. El que abrió la fecha el viernes fue Unión que venció de local por 2-1 a Aberastain. Hoy jugarán Alianza-9 de Julio, Villa Obrera-Marquesado, Arbol Verde-Juventud Zondina, San Lorenzo-López Peláez, Minero-Desamparados, Atenas-Trinidad, Carpintería-Peñarol y Sarmiento-Rivadavia. Colón tiene suspendido el partido con Villa Obrera de la fecha 7 cuando ganaba 1-0 y fue suspendido por agresión.