Combinación de pura cepa cuyana La pianista mendocina Cecilia Pillado y la Sinfónica de la UNSJ están nominados en 'Álbum de música clásica'.

La función programada para el viernes 25 de junio de 1993 correspondía al concierto Nº18 de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, en adhesión al V Seminario Nacional de Matemática en la provincia. En aquel tiempo, el director titular era Alberto Merenzon, sin embargo esa noche la batuta estuvo en manos del maestro invitado, el cordobés Carlos Giraudo (ya fallecido). El repertorio no era sencillo, la Sinfonía Nº1 de Edvard Grieg, y las Escenas Pampeanas de Teodoro Castro de por sí invitaban a un gran espectáculo; pero el final depararía el momento más importante de la tertulia: El concierto en Fa para piano y orquesta de George Gershwin. Al piano, el Steinway cedido en gentileza por el Mozarteum Argentino filial San Juan, estaba la solista mendocina Cecilia Pillado. La experiencia no fue una más, porque al grabarse todo el concierto, quedó en un casette que la pianista atesoró. Pasaron 33 años de aquella combinación de talento, mendocino y sanjuanino, uno de los tantos cruces que se generaba en aquellos años. Ese material registrado en el Auditorio fue digitalizado y actualmente forma parte del disco GIN-GER, publicado por Pillado. Esa placa cuenta además con el Concierto de piano Nº1 de Alberto Ginastera, con la Orquesta Alemana Anhaltische Philharmonie Dessau, bajo la dirección del famoso austríaco Günter Neuhold. La historia cobra actualidad puesto que esta producción está postulada para competir en los Premios Gardel 2025 en la categoría ‘Mejor álbum de música clásica’. La gala se celebrará como es tradicional en el mes de mayo y mientras aguarda el resultado de las votaciones, la pianista habló con DIARIO DE CUYO desde Berlín, donde está radicada hace varios años.

La pianista mendocina, con amplia trayectoria en la escena clásica, del tango y otros ritmos populares, reside en Berlín, Alemania. FOTO GENTILEZA CARSTEN JOST

La artista recordó aquel concierto en vivo de 1993, en un tiempo donde eran habituales sus giras por el país, siendo solista para las orquestas de la Universidad Nacional de Cuyo, de Tucumán y de Córdoba, incluso la Filarmónica del Teatro Colón; pero resaltó que con la Orquesta de la UNSJ fue la que más interacciones tuvo. ‘Fueron dos conciertos que demandaron mucho desde lo físico y lo emocional. Más allá de que gane el premio o no, creo que se merece destacar que esta producción es una oportunidad para que los Gardel tengan un carácter más federalista, para que no todo quede en Buenos Aires’, dijo.

‘En aquella época los conciertos se grababan en cintas y en casettes. Cuando se hizo el rescate de ese material, me di cuenta lo impresionante que salió y la calidad que posee. Suena tan bien como si tuviera la tecnología de este tiempo. Por supuesto que la sala contribuyó mucho para que el registro sea tan limpio. Fue una experiencia irrepetible, los solistas de la orquesta en vientos, en metales y los percusionistas se destacaron dando un efecto final bombástico, que hasta el día de hoy sigue impresionando al escucharlo’, comentó.

Esta interacción entre músicos de Mendoza y de San Juan fue fructífera y de “buena conexión’. “Hoy tenemos una producción que está representando el talento de Cuyo en los premios a la música más importante del país. Sobre todo en una de las mejores salas de conciertos y eso genera un orgullo tan grande, porque estas experiencias no suelen darse seguido y en especial con conciertos grabados en vivo y que queden registrados en un disco’, reflexionó Cecilia, que cuenta una amplia trayectoria no solo en lo clásico, también en tango y otros ritmos populares argentinos.

Pillado atesora esta postal de aquel recital de 1993 junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

Bajo el sello Tango Malambo, el disco GIN-GER resulta un hallazgo para la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, porque dicha producción fonográfica ya cuenta con distribución y alcance internacional, está escuchándose en países como Estados Unidos, Japón y Alemania. Con nostalgia y también con afecto, esa fusión de la tradición sinfónica clásica y el jazz vibrante de la obra de Gershwin tuvo un alto grado de adrenalina en la ejecución en vivo. Sumado a la grabación del concierto en vivo de Ginastera, con la orquesta alemana, este álbum sintetiza una valoración del registro sonoro sin edición, puro y auténtico que perdurará por mucho tiempo. Para quienes quieran escucharlo, el material discográfico está disponible en Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer y otras plataformas.

¿Existirá otro encuentro entre la Orquesta Sinfónica y Cecilia, en el Juan Victoria? ‘Ojalá pueda darse. Hace más de un año me contacté y escribí para que volvamos a actuar juntos. Aunque todavía no recibí respuesta, en octubre quiero viajar y volver a Mendoza y San Juan. Es un deseo profundo. Me encantaría porque es un lugar que adoro’, expresó la pianista con esperanza encendida de regresar y generar una nueva experiencia combinada.