Con críticas, revocan la absolución de un hombre: le dan 9 años por abusar de su nieta De todos modos, el Tribunal de Impugnación no ordenó meterlo preso porque no lo pidió Fiscalía. El fallo aún no está firme.

LOS JUECES Maximiliano Blejman y Silvina Rosso de Balanza revocaron la absolución de un municipal y le dieron 9 años. Fiscalía pedirá que vaya preso.

