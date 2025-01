Con el alma puesta en la danza tradicional Lanzó su primer material compuesto por temas para bailarines de música folclórica.

David Martines, más conocido en el circuito de la música popular como “El Diablito’, inauguró el 2025 con un nuevo álbum que ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, Deezer, entre otras. Se trata de Criollo -Únete a la fiesta sin fin-, un Ep de folclore tradicional que recorre “toda la geografía nacional’, como señaló a DIARIO DE CUYO el artista que se inició en este arte en 2008 y desde hace 11 años es convocado para acompañar a concursantes de distintas sedes argentinas en el Certamen Nacional para nuevos valores PreCosquín, como este año con el equipo de Las Higueras de Córdoba y de La Rioja Capital.

“La idea es publicar canciones para bailarines de danzas tradicionales, que es la propuesta que yo tengo cuando me vienen a buscar en su mayoría para los competitivos’, manifestó quien se describe músico e intérprete y, en la actualidad, actúa todas las noches en la peña La Salamaca de Cosquín, además de estar presente en la temporada festivalera.

Es así que esta placa se hizo realidad gracias a sus colegas Albano Sativa, Nahuel Poli Ibazeta, Guillermo Mansilla, Osman Figueroa, Cristian Balmaceda, Luis “Kiri’ Muñoz y Ariel Romano, “todos amigos de distintos puntos del país que se sumaron la producción’ con 5 versiones propias de títulos “que envuelven las regiones de Cuyo y Norte del país’, indicó haciendo referencia a las Zamba de los Mineros de Cuchi Leguizamón y Jaime Dávalos, Zamba alegre en una selección de Andrés Chazarreta con Roberto Ternavasio y Saúl Belindo Carabajal, la cueca cuyana Pensando en Juana de Jorge Viñas y López Rivarol, el vals Caserón antiguo de Raúl “Cacho’ Novaro y el gato El sanjuanino, de Chango Castro.

“Es mucho sacrificio, es un material independiente, me hice cargo de todo. Lo grabé en La Oreja Estudio pero las canciones están masterizadas y editadas por Ariel Romano, de Buenos Aires. Es emocionante, estoy muy unido a la danza y habían audios de mala calidad para presentarse en el PreCosquín lo que fue un envión para grabarlas con mi impronta para que todos puedan usarlos, es como regalar algo a las personas que no pueden pagar una pista’, manifestó acerca de este álbum que representa “el primer capítulo de una serie sin fin’, como sostuvo respecto a este cuarto disco que viene detrás de Como no amarte San Juan (2013), Una temporada en el infierno (2020) y Temporada en el infierno 2 (2024).

“Luego de mucho andar, conocer, vivenciar grupos y bandas que ayudaron en mi proceso, me dispuse a encontrar mi propia identidad e ir detrás de aquellos sueños que me cautivan desde muy niño, dándole prioridad y protagonismo a mi voz, a mis ideas y canciones. Salí a darle forma a este “Diablito Martines”, participé del preselectivo de Laborde y Cosquín, finalista en ambos, fui dos veces parte de la delegación de San Juan que fue a Cosquín en 2016 y 2018 y de muchos festivales de mi provincia y del país’, reflexionó acerca de su trayectoria. Sin embargo, recalcó que ahora “tengo mucha expectativa por este disco que llevó más de un año el trabajo’, añadió ya pensando en las sucesoras de esta flamante producción.