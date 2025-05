Con el brillo de los reyes del funk La banda santafecina realizará un viaje por los hits y los temas más actuales de los Red Hot Chili Peppers.

La formación nacida el 26 de abril de 2019 en Santa Fe cuando el bajista Hernán Gorosito (ex Astro bonzo) contactó a Pablo Sebastián Menéndez (guitarrista de Nada Más y Nada Menos) para concretar su anhelo de homenajear a Red Hot Chili Peppers, el icónico grupo formado en 1983 en Los Ángeles. Tras dar forma al proyecto, a seis años de su origen, ambos arriban por primera vez a San Juan con su proyecto Peppers Monks. El conjunto que se completa con Juan Pablo Vallejos en la voz principal y Emilio Marchi (también de Nada Más…) en batería presentará su picante performance esta noche en El Bar de Titi (España y Tacuarí. Tickets: $10.000 en puerta y $8000 al cel. 2645440495).

Sobre el estilo, Gorosito dialogó con DIARIO DE CUYO destacando que “es un gusto y un placer tocar sus temas’ en una escena marcada por la nostalgia de los clásicos y la efervescencia de los temas más modernos del combo protagonizado por el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith.

“Yo tocaba temas propios en bandas como Aztro bonzo, con un rock onda Led Zeppelin más setentoso, pero siempre tenía la intención de armar un homenaje a los Red Hot. Desde el momento que comencé a tocar el bajo en la secundaria, cuando tenía unos 14 años, ellos fueron una de mis mayores influencias’, rememoró el músico a quien en el ambiente se lo llama simplemente como “H’.

“Todo nació luego que se disolvió Aztro y empecé en otra búsqueda. Viendo bandas, encontré a Pablo y Emilio tocando en Nada Más y Nada Menos, grupo que sigue en la actualidad, y fue una cosa que me impactó muchísimo. Ahí nomás los busqué en Instagram, ví que Pablo subía videos de los Red Hot y le escribí diciendo que andaba con ganas de armar esta iniciativa. Él de una me dijo que sí y también sumó al baterista’, evocó sobre los primeros pasos de Peppers…, tras lo cual cuando el cuarteto tuvo su primera reunión en una sala de ensayos, el primer tema que sonó fue Suck My Kiss y ‘al arrancar ya automáticamente nos quedamos mirandonos porque nos dimos cuenta que había feeling’, sostuvo.

Es que, según manifestó Hernán, si bien ellos hacen temas que no son de su autoría “a nivel de interpretación le ponemos el plus del sentimiento’, como añadió.

“Tiramos guiños propios de los Chili Peppers. Por ejemplo, ellos arrancan haciendo el show con una intro, nosotros hacemos lo mismo y, antes de un tema como Californication, ellos arman una jam, una improvisación, que también respetamos. Con su personificación, el cantante rompe la cabeza al verlo’, recalcó Gorosito respecto al show de 22 temas que ejecutan, entre los que se encuentran hits como Californication, Can’t Stop, Let’s make evil, Blood Sugar Sex Magik, By the way y el cover Higher Ground de Stevie Wonder, hasta otros más modernos como Otherside, algunos de los cuales formaron parte de su doblete de conciertos en el Estadio Monumental de River, en noviembre de 2023, en el marco de su gira The Global Stadium Tour cuando presentaron sus últimas placas Unlimited Love y Return of the Dream Canteen en la celebración de sus 40 años.

“Nuestro sello es que actualizamos las listas de temas para brindar una variedad al público’, dijo el encargado del bajo subrayando que también se caracterizan con el vestuario de los californianos tratando de emular a los Chili en su “época contemporánea’ tanto en lo musical como en lo escénico con elementos estéticos y teatrales.