Con el programa confirmado se vive una expectante espera del clásico Habrá 15 carreras, 71 caballos participarán de la actividad. Diez irán por el premio mayor.

Quedan cinco días y en la preparación de los caballos todo está hecho. Sus propietarios y quienes los cuidan saben cuanto pueden dar en la carrera, con las referencias tomadas en los tirones de 800 metros. Aquellos que bajen los 50 segundos en la distancia de ocho cuadras están para meterse en la conversación. Después, carreras son carreras, y los caballos, como los seres humanos, tienen sus días.

En los stud se viven días frenéticos, en el cuidado del más mínimo detalle. Hay animales que sufren algunas lesiones como artrosis que deben ser monitoreadas a diario y tratadas con la medicación permitida. Todo tiene su horario, todo está mínimamente calculado. Un grupo de personas se desvive en la cotidianeidad de la tarea para que a su animal no lo afecte nada. “Ahora solo los sacamos a varear y mantenemos lo conseguido en la preparación”, coincidían ayer los peones que se esmeraban en “limpiar” , sacando el paso que pudieran tener sus pensionados en el pescuezo para que salgan más “lindos” en las fotos.

De la carrera grande tomarán parte diez caballos, dos de ellos lo harán en yunta. Serán 2.200 metros que otorgarán $1.700.000 al ganador. En estos casos la plata ayuda, y mucho, pero lo que se busca es la gloria. Tener en sus campañas la victoria en un clásico otorga un status que los caballos exhiben después en las presentaciones en otras provincias.

A la “grande” se sumarán también un clásico corto (1600m) con siete competidores, todos de un pasado victorioso. Habrá un clásico cuadrero con cuatro caballos avezados en pruebas cortas. También tres carreras de trote, y un mano a mano entre Sicario y Sultán, que en 250 metros, un suspiro, harán vibrar a los aficionados que asistan al hipódromo, donde ya se vive un clima festivo.

> LOS CABALLOS DEL CLÁSICO

Nro. 1: ASIATIC KING

Zaino, de cinco años, hijo de Asiatic Boy y Princesses Voice (Irlanda), nieto materno de Poet’s Voice.

Stud: La Nona. Cuidador: Oscar Stemberger.

Es ganador de una carrera en el Hipódromo de La Plata Este año fue 6to. en el Clásico Jorge Laffue, 1800m., en La Punta.

MIRA TAMBIÉN Nuevo blanqueo de capitales y moratoria, propuestas impositivas vinculadas a la realidad económica

Nro. 1A: PAY THE MAN

Zaino, de seis años, hijo de Treasure Beach (GBR) y Put It All, nieto materno de Honour and Glory (USA).

Caballeriza: La Nona. Cuidador: Oscar Steimberger

Es ganador de tres carreras en San Isidro y una en Palermo. El año pasado fue tercero en el GP General San Martín (G1).

Nro. 2: YOUR LOOK

Alazán, de seis años, hijo de Andromeda’s Hero (USA) y La Estación. Abuelo materno: Orpen (USA).

Caballeriza: BISA (San Juan). Cuidador: Juan Luna

Es ganador de una carrera en San Isidro y una en La Plata.

Es ganador del Preparatorio al Sarmiento, sobre 1600 metros.

Nro. 3: VIVI JURANDO

Zaino, de ocho años, hijo de Jurabas Tu y Viviré. Nieto materno de Sunray Spirit (USA).

Stud: Alma Mía. Cuidador: Sergio Perona.

Es ganador de tres en La Plata, dos en Palermo y una en San Isidro. Hace un mes llegó a San Juan y se está adaptando al clima y la altura.

Nro. 4: OVERLORD

Alazán, de ocho años, hijo de Endorsement (USA) y Optimar. Nieto materno de Southern Halo (USA).

Caballeriza: Santos. Cuidador: Juan Luna.

Es ganador de tres en Palermo. En el 2022 fue segundo en el Clásico Jorge Laffue, La Punta, San Luis.

MIRA TAMBIÉN Argoliva: San Juan cosechó 14 premios y 4 menciones

Nro. 5: BUTAN NAT

Zaino colorado, de cuatro años. Hijo de Natalidad y La Viña Roja. Nieto materno de Luhuk (USA).

Caballeriza: Patas Alegres. Cuidador: Raúl Avila

Es ganador de una en el Hipódromo de La Plata, el premio Debouche (1600m) en septiembre del año pasado.

Nro. 6: HEDY

Zaino, de seis años. Hijo de Interaction y Happy Year. Nieto materno de Giant’s Causeway (USA).

Caballeriza: Los Picantes. Cuidador: Juan Luna.

Es ganador de dos en San Isidro y una en Palermo. El año pasado fue segundo de Croupier en el Sarmiento.

Nro. 7: INVIERNO RUSO

Alazán, de 7 años. Hijo de Cityscape (GBR) e Involtina. Nieto materno de Roman Ruler (USA).

Stud: Don Radium, Mendoza. Cuidador: Rodrigo Aguero.

Ganó dos en San Isidro, una en Palermo y otra en Las Flores. Este año ganó el Clásico 25 de Mayo de Mendoza.

Nro. 8: SAVED AGAIN

Alazán, de 5 años. Hijo de Seek Again (USA) y Salvaguardia. Nieto materno de Orpen (USA).

Stud: Los Sanjua. Cuidador: Juan Luna.

Este caballo tiene una carrera ganada en San Isidro. Este año fue séptimo en el Clásico Día del Trabajador, en el hipódromo de La Punta, San Luis.

MIRA TAMBIÉN Autoridades de Canarias quieren exponer la crisis migratoria al Parlamento Europeo

Nro. 9: WALDEN DOS

Alazán, de seis años. Hijo de Endorsement (USA) y Smooth Lady. Nieto materno de Giant’s Causeway.

Stud: SO.MO.NOV. Cuidador: Oscar Novaro.

Es ganador el año pasado de una carrera en San Isidro. El premio Fast Emperor corrido sobre 1400 metros.