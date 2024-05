Con la mirada puesta en París Manuel Armoa regresó de Polonia y se sumó a la Selección. "No podemos ceder nada", dijo.

A menos de tres meses para los Juegos Olímpicos de París, el seleccionado argentino de vóleibol comenzó los entrenamientos con el objetivo de conseguir la clasificación. El receptor punta sanjuanino Manuel Armoa Morel llegó de Polonia y rápidamente se puso bajo las órdenes del cuerpo técnico para afrontar la VNL, en la que Argentina deberá conseguir lo puntos que le permitan alcanzar el boleto a Francia. “No podemos ceder nada”, aseguró el ex UPCN y actualmente en el Indykpol AZS Olsztyn polaco.

Armoa, tras jugar cuartos de final en la liga más importante del mundo, se unió al reducido grupo que inició los entrenamientos en el Cenard, a la espera del resto de los convocados. “Tengo mucha competencia en mi puesto, por lo que serán tres semanas de entrenamiento a full antes de que salga la lista para la VNL”, expresó.

Argentina se ubica sexto en el ranking mundial (ver aparte) y la VNL será el último torneo con puntos para París. Como hay equipos por encima que ya tienen asegurada su plaza, es que el seleccionado albiceleste deberá al menos mantener el puesto para conseguir el pasaje olímpico.

“Tenemos tres rondas con rivales muy fuertes, pero como varios ya están clasificados es probable que no asistan con todas sus figuras. Además, por el ranking, si caemos contra ellos no vamos a restar tanto, pero contra los equipos que están rankeados por debajo de nosotros no podemos ceder nada. Hay que ganarles sí o sí”, explicó el jugador, quien junto al armador Matías Sánchez y el opuesto Bruno Lima son los sanjuaninos convocados.

En Polonia

La primera incursión de Armoa Morel fuera del país fue positiva y de hecho el jugador seguirá una temporada más en el AZS Olsztyn. “La liga polaca es la Premier League del vóleibol. Mi adaptación tuvo que ser muy rápida, especialmente porque el nivel de la Liga Argentina se vino muy abajo desde la pandemia, el formato Tour le hizo mucho daño al torneo y eso se nota mucho cuando jugás afuera”, dijo Armoa.

“Cuando llegué al equipo, la idea era entrenar mucho y tratar de entrar en algún set, pero desde la primera fecha que me pusieron y no paré. Alcanzamos play off, fui elegido el tercer mejor receptor en la liga más importante del mundo y hasta jugué de opuesto cuando hizo falta”, aseguró.

Sin embargo, lo deportivo contrastó con lo social. “Me sigue costando el hecho de que por ejemplo los compañeros no comparten ni un café fuera de los entrenamientos. Hay mucha frialdad en ese aspecto, así que pasé mucho tiempo solo, luchando además con la nieve y el mal clima. Pero tomé todo eso como parte de mi crecimiento. Seguiré en el equipo al menos un año más; luego veré”, confesó Manu.

Así jugará la VNL

La Selección buscará su primer gran objetivo del año: clasificar a París 2024. Para esto disputará la VNL en la que tendrá que cerrar una buena fase regular. Sin dudas, un exigente desafío por el nivel de los rivales.

Argentina comenzará el torneo en Río de Janeiro, el 21 de mayo, y allí enfrentará a Brasil, Japón, Alemania e Irán. Luego viajará a Ottawa y a partir del 4 de junio se medirá frente a Estados Unidos, Canadá, Serbia y Francia; mientras que cerrará la fase regular en Liubliana desde el 18 de junio y contra Eslovenia, Turquía, Polonia y Bulgaria.