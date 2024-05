Con la sangre en verde y negro Pelaitay es bandera en el presente feliz de San Martín. Capitán y motor de toda la ilusión.

Asistencia perfecta en lo que va del 2024. Los 16 partidos de la Zona A en la Primera Nacional y ese clásico con final amargo en La Punta contra Godoy Cruz marcan lo que es y significa en el mundo del Atlético San Martín, el capitán Nicolás Pelaitay. A sus 31 años, el volante que vive su segundo ciclo en Concepción alcanzó esa madurez que lo hacen indispensable. Más sereno, corriendo mejor la cancha, no exponiéndose al roce innecesario, Pelaitay es el capitán por peso propio en el equipo que hoy dirige Alejandro Schiapparelli. Empezó este año de entrada contra Alvarado en el ciclo de Pancho Martínez, jugó todos los partidos de ese primer segmento. Luego, llegó la etapa Antuña y Nico no salió. Así redondeó asistencia perfecta en todo lo que ha jugado San Martín en este primer semestre. Y claro, ese registro lo va haciendo leyenda para San Martín porque entre sus dos etapa ya tiene 118 encuentros defendiendo esos colores que lo han marcado desde que ingresó en la vida del club de Concepción.

Sin hablar demasiado, jugando y rindiendo siempre, Nico sabe que el momento es feliz en el Pueblo Viejo pero no se quiere adelantar a nada: “Estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad, partido a partido. Pero no podemos relajarnos porque esta categoría no te perdona errores. Queda muchísimo pero creo que fuimos creciendo como grupo y eso potencia lo que cada uno puede dar”.

En lo futbolístico y con Pelaitay más que confirmado, el plantel verdinegro partió a última hora rumbo a Buenos Aires para terminar de preparar el partido contra Tristán Suárez que será el reencuentro del plantel con el exentrenador José María Martínez. Para Schiapparelli las dudas pasan por el regreso o no de Dante Álvarez al lateral izquierdo de la defensa, pero todo apunta a que el ex Ferro recuperará su titularidad. Mientras que en el ataque, con Barrera disponible, la decisión del entrenador pasaría por seguir con Luciano Riveros como punta o renovarle crédito a Barrera. El resto, no cambiaría demasiado con el excelente momento de Borgogno en el arco, más la solidez de la zaga Cáseres-Sienra y el buen presente de Ale Molina. En el medio, hoy el socio de Pelaitay es López García y para adelante, Fernández, González más suelto y Gutiérrez por la izquierda aparecen como inamovibles, aunque este viernes se terminarán de confirmar.

El programa de toda la fecha 17

En la Zona A, el adelanto será bien sanjuanino ya que mañana San Martín visitará a Tristán Suárez con televisación por DirecTV y el arbitraje de Bruno Amiconi. Domingo: 13.10: Ferro-San Miguel (TV) // Juan Pafundi; 15.30: Dep. Maipú-Quilmes (TV) // Bryan Ferreyra; 15.30: All Boys-Guillermo Brown (Pto. Madryn) // Julio Barraza; Alvarado-Chacarita // Juan Pablo Loustau y 15.30: Güemes (Sgo. Del Estero)-Estudiantes // Diego Ceballos; 16: Patronato-Arsenal // Carlos Córdoba: Gimnasia y Esgrima (Jujuy)-Taleres // Maximiliano Macheroniy 17.30: Racing de Córdoba-San Martín (Tucumán) (TV) // Lucas Cavallero.