Con lo clásico, lo moderno y lo propio El sexteto sanjuanino reunirá a varios artistas invitados para el espectáculo 'Encuentros' este fin de semana.

FOTOS DANIEL ARIAS

El Festival de Música Popular Argentina continúa conectando a músicos sanjuaninos de los más diversos estilos y géneros con el público, en el Auditorio Juan Victoria. En esta oportunidad el turno será para el sexteto instrumental Tesla Jazz, que llevará a cabo el próximo viernes su recital denominado ‘Encuentros’, cuya característica principal es que reunirá a numerosas figuras conocidas de la escena musical sanjuanina. Habrá una confluencia de obras del jazz clásico, de las nuevas tendencias del jazz moderno y contemporáneo, junto a composiciones propias del grupo. En total serán 11 artistas en escena, entre cantantes e instrumentistas, quienes participarán en distintas piezas. En la partida, la propuesta tendrá a Fernando Nasser en trompeta, Rodrigo Ovejero en trombón, Santiago Garzón en saxo, Leo Belli en guitarra, Marcelo Laspiur en bajo y Valentín Cora en batería. Mientras que las voces invitadas serán Kika Alonso, Juanse Arano y Melisa Rodríguez. A ellos se sumarán Luciano Gutiérrez y León Rodríguez en saxo, Abel Herrera en piano, Coco Ríos en teclado, Javier Conturzo en trompeta, Franklin Moreno en trombón, Santiago Molina en batería y Guillermo “Goku’ Illanes en percusión.

En diálogo con Valentín Cora, uno de los miembros co-fundadores de la agrupación, dijo a DIARIO DE CUYO que ‘Encuentros’ es una invitación abierta al público a transitar por diferentes estilos del jazz, apreciar el espíritu de la improvisación, la mezcla de ritmos y el poder del entrevero de diferentes músicos. ‘Es la moneda corriente y característica que tiene el jam session. Invitamos a todos ellos porque son colegas con los que nos identificamos musicalmente. Son músicos de mucho nivel profesional y artístico, así la gente podrá tener confianza en referentes que subirán al escenario y que tienen más que comprobado su oficio’, señaló el baterista de Tesla, que cada martes realiza Jams de jazz en La Terraza y donde los cruces con artistas de diferentes géneros forman parte de su habitualidad.

Dentro del esquema que propone Tesla, habrá temas de las décadas de 1920, 1930 y 1940 y que fueron moldeados por grandes intérpretes como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Miles Davis, John Coltrane; sin embargo lo llevarán a su propio estilo de interpretación, ofreciendo un resultado distinto y con sello propio.

‘El Jazz es una materia elástica, no es lo mismo hacer un tema de Oasis o de otras bandas, porque ahí no hay tanta discusión de cómo interpretarlas. El jazz no funciona así, cada músico interpreta y la siente a su manera. Es un proceso en el que debe buscarse un lenguaje propio, por eso cada versión de una obra saldrá única e irrepetible, porque el jazz apunta a la improvisación. Todo lo que tenemos lo metemos a la licuadora de Tesla y de ahí sale algo nuevo’, afirmó el músico. Entre lo nuevo, por ejemplo, se escucharán sonidos contemporáneos fusionados con otros conceptos como los de Cristian Scott, un trompetista americano, y otros de artistas chilenos y brasileños, para después pasar a obras de autoría colectiva del grupo que promete ser toda experiencia de descubrimiento para aquellos que deseen escuchar algo nuevo y original.

Tesla Jazz es un ensamble formado en 2019 y surgió por la inquietud de profundizar sobre el conocimiento del jazz por parte de músicos locales. A raíz de varios encuentros, ensayos y jams salieron finalmente al circuito local a dar shows en vivo y en salas de conciertos, teatros, festivales y bares.

Aunque el jazz como ritmo no es una opción masiva o popular en la provincia, el sexteto siente la necesidad de abrirse camino y forjar un espacio auténtico para albergar este género y con la oportunidad de mostrarlo en el Auditorio, la idea se potencia mucho más.

‘San Juan es una tierra privilegiada en términos de la escena musical que tiene por factores históricos, políticos y económicos que el ser sanjuanino busca consumir culturalmente y eso me parece sorprendente. Aquí la gente circula con hambre de ver un espectáculo musical en vivo, además de comer y beber bien. Es desprejuiciado y no discrimina si es jazz, blues, rock o indie, quiere calidad, de un espacio y de una propuesta’, comentó Valentín y argumentó que ‘durante años nunca fue fácil acceder al escenario del Auditorio, sin embargo somos conscientes de que a medida que la sociedad sanjuanina genera caudal de artistas y propuestas, fue abriéndose a nuevos estilos y generaciones. Me parece fantástico que pueda hoy albergar a todos los artistas sin descuidar calidad y producción, porque el criterio debe ser siempre exigente. Esta vez el Auditorio nos invita a tocar y es positivo que esté cambiando esto, las puertas se abren y eso lleva a que haya que pelarse el lomo para estar a la altura’.

Por último, compartió el deseo de todo el grupo: “que el público la pase bien, que disfrute y sienta que la entrada que paga vale la pena. No tenemos un objetivo mayor’.

DATO

Tesla Jazz. Viernes 9 de agosto a las 21:30hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Bono contribución: $3.000 en boletería del Auditorio de 10.30 hs a 18 hs.