Con más de 50 partidos por día inician los Nacionales Los torneos Sub-14 y Sub-18 empiezan hoy. Son 1.300 voleibolistas y 13 canchas.

Los Campeonatos Nacionales Sub-14 y Sub-18 de vóley, que por primera vez se realizan en paralelo en una misma sede, comenzarán hoy en San Juan y ambos torneos se extenderán hasta el sábado. Habrá en promedio más de 50 partidos por día (hoy serán 29 pero mañana habrá 66, por ejemplo), con más de 1.300 jugadores distribuidos en 13 canchas. La ceremonia de inauguración será hoy a las 20 en el Velódromo Vicente Chancay.

Desde la Federación Sanjuanina de Vóleibol indicaron que hay 73 equipos de 19 federaciones de todo el país, por lo que se desarrollarán 257 partidos a lo largo de cinco días de competencia. Salvo hoy, que la actividad comenzará a las 16 y a las 21, comenzará el último turno, luego los cotejos matutinos serán a las 9; 10,30 y 12; y los de la tarde serán a las 16,30; 18 y 19,30. En todos los casos, la entrada será gratis.

La organización dispondrá de canchas en el Aldo Cantoni, UPCN, Marcelo García (Pocito), Velódromo Vicente Chancay, Hispano, UVT, Lanteri, Universidad, Del Bono y Ausonia.

A su vez, las selecciones de San Juan tendrán exigentes compromisos en la fase de grupos, que se conformaron de acuerdo a las posiciones del año anterior. En Sub-18 masculino, San Juan compartirá grupo con Córdoba, La Pampa, Jujuy, Catamarca. En la rama femenina, las locales se medirán ante La Pampa, Corrientes, Chaco y Mendoza.

En Sub-14, las chicas se cruzarán en la zona frente a Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y Misiones; mientras que los varones lo harán ante Entre Ríos, Formosa, Tucumán, Jujuy y Salta.

La ceremonia de inauguración, con el desfile de las delegaciones, se llevará a cabo hoy desde las 20 en el Velódromo Vicente Chancay. Los encuentros podrán seguirse por el canal de Youtube de la Federación del Vóleibol Argentino y por Voley Total, la cuenta en Instagram de la Federación Sanjuanina.

San Juan debuta en el estadio de UPCN

Hoy, las selecciones de San Juan Sub-14 abrirán en UPCN a las 17,30. Los varones irán ante Salta y las chicas frente a Misiones. Luego a las 21, la Sub-18 (F) jugará ante Mendoza y la Sub-18 (M) contra Catamarca.

Las zonas son: Sub-18 Masculino. Zona 1: San Juan, Córdoba, La Pampa, Jujuy, Catamarca. Zona 2: Santa Fe, Bs. As., Chubut, Misiones, Chaco, Mendoza. Zona 3: Entre Ríos, Metropolitana, Río Negro, Corrientes, Salta, Tucumán. Sub-18 Femenino. Zona 1: San Juan, La Pampa, Corrientes, Chaco, Mendoza. Zona 2: Santa Fe, Río Negro, Chubut, Tucumán, Jujuy. Zona 3: Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Formosa. Zona 4: Bs. As., Metropolitana, Salta, Misiones. Sub-14 Masculino. Zona 1: San Juan, Entre Ríos, Formosa, Tucumán, Jujuy, Salta. Zona 2: Metropolitana, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Catamarca, Chubut. Zona 3: Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, La Rioja. Sub14 Femenino. Zona 1: San Juan, Mendoza, Bs. As., La Pampa, Misiones. Zona 2: Santa Fe, Chubut, Jujuy, Catamarca, Río Negro. Zona 3: Chaco, Formosa, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja. Zona 4: Metropolitana, Córdoba, Salta, Corrientes.