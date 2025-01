Colonias: trabajan para que los chicos completan todas las vacunas obligatorias El lanzamiento oficial fue ayer en el Camping de Rivadavia, con la participación de 700 chicos.

Ayer, el Camping de Rivadavia fue el epicentro de un encuentro en el que sobraron energía y adrenalina. Fue el inicio oficial de las Colonias de Verano 2025 en el que participaron 700 chicos que bailaron, jugaron y se dieron un chapuzón para arrancar la temporada. La apertura contó con la presencia de autoridades provinciales y departamentales, y con el anuncio de más servicios para esta propuesta destinada a niños, personas mayores y chicos con discapacidad. Desde el Ministerio de Salud anunciaron que habrá vacunación y control odontológico en los 94 predios donde funcionan las Colonias.

Entusiasmo. Los chicos derrocharon energía y entusiasmo en el primer día de las Colonias de Verano 2025 que arrancaron ayer en toda la provincia.

Una marea naranja invadió el Camping de Rivadavia. Ese fue el color de las remeras oficiales que lucieron los chicos en el primer día de colonia. Pero, entre esa marea, resaltó el blanco de los uniformes del personal de Salud que se instaló en el lugar para prestar un servicio extra. Este año, habrá operativos de vacunación en todos los predios donde funcionan las Colonias de Verano 2025. El objetivo es que los niños inicien el año escolar con el calendario de vacunación obligatorio completo.

Para todos. También vacunarán a las personas mayores en las colonias.

También habrá control odontológico, con equipos que rotarán por los 94 predios para brindar atención bucal al total de 25.000 niños, personas mayores y chicos con discapacidad.

Turno. Los varones ingresaron primeros a la pileta y la diversión fue total.

Desde las 8,30, tras desafiar el sueño por haber madrugado, los chicos dieron rienda suelta a la adrenalina. Lo primero que hicieron fue sacar el toallón de la mochila, entusiasmados con la idea de darse un chapuzón en la pileta. Pero aún no era la hora. De todos modos, la desilusion les duró a penas un par de minutos. Fue el tiempo que demoraron los profesores en organizarlos en grupos, en presentarse y en contarles todas las actividades programadas para realizar durante la Colonia. Los chicos saltaron y aplaudiendo cuando les contaron que iban a realizar tipo búsqueda del tesoro para recolectar materiales que se pueden reciclar. Algunos se entusiasmaron tanto con esta propuesta que hasta planificaron qué productos realizar con lo reciclado. ‘Con las botellas podemos hacer macetas, y con el cartón prender el fuego para el asado’, dijo uno de los chicos provocando la risa y el entusiasmo del resto.

Visita. Los Reyes Magos visitaron el camping y sorprendieron a todos.

Sonó de fondo un reggaeton y ese fue el disparador para que los chicos iniciaran el baile, con coreografías y trencito incluidos, que no paró hasta que por fin los profesores dijeron ‘¡A la pileta!’.

A toda velocidad (no les permiten correr por cuestiones de seguridad, los chicos buscaron su toallón antes de darse el chapuzón, una de las actividades más esperada.

> Predios escolares

Con la autorización del Ministerio de Educación, hay 33 edificios escolares, en 6 departamentos, donde funcionan las Colonias de Verano 2025 para garantizarles el acceso a todos los niños, personas mayores y chicos con discapacidad.

PROTAGONISTAS

> Santiago Veizaga, 9 años

‘Todos los años espero con muchas ganas que comiencen las colonias porque me encanta bañarme y jugar en la pileta con los demás chicos. Me divierto mucho y no falto ningún día’.

> Kiara Trigo, 9 años

‘Me encanta venir a la colonia porque puedo hablar mucho con las demás chicas. Me imagino que estamos en una película donde hay un campamento y muchas aventuras’.

> Pía Zárate, 12 años

‘Estoy contenta porque ya arrancaron las Colonias de Verano, pero también estoy triste porque es el último año en el que puedo participar por mi edad. Por eso quiero pasarla genial’.