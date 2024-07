Contrariamente a lo que cualquiera podía imaginar el evento no tuvo desmanes, tampoco amontonamiento ni empujones. Muy por el contrario, todo se vivió con mucha calma para que todos disfrutaran y palpitaran por unos segundos la emoción de la ‘Scaloneta’. Fue ayer, en el Parque Libertadores de América, en el departamento Caucete, donde exhibieron las copas que obtuvo la Selección Argentina. En un clima de orden y solemnidad, la gente posó junto a los trofeos.

La muestras de las copas de la Selección Argentina arrancó a las 9 en punto como estaba previsto. Y, desde ese mismo momento, los hinchas comenzaron a formar fila en el Parque Libertadores de América, pensando que la espera iba a ser larga y el acceso un tanto caótico. Pero, el panorama fue totalmente diferente a lo esperado. ‘Yo fui a la ciudad para ver la copa cuando la trajeron antes y fue casi imposible llegar hasta donde estaba y menos tomarse una foto junto a ella porque todos empujaban para llegar primero. Por eso hoy decidí venir muy temprano para tratar de evitar una situación similar, pero no hizo falta. La fila avanza rápido y todo está muy ordenado. Creo que esta vez estuvo mejor organizado’, dijo Agustín Peralta, uno de los vecinos de Caucete que asistió a la muestra.

Las vallas demarcando el recorrido que debía seguir la gente para llegar a la carpa donde estaban expuestas las copas y un importante número de personal de seguridad controlando tanto el ingreso como egreso de los visitantes fue el combo efectivo para que reinara el orden y la seguridad en el evento. Y para que nadie se quedara sin la oportunidad de tomarse una foto junto a los trofeos y ni tuviera que esperar mucho para hacerlo.

Mientras parte del personal habilitaba el paso de la familia o grupo de amigos para dirigirse hasta la carpa, otro los esperaba al ingreso de la misma para darles la bienvenida y ubicarlos tras los trofeos para que posaran para las fotos oficiales que después se compartirían por las redes sociales. Pero, también para las fotos con sus propios celulares que les tomó también el personal que estaba cumpliendo funciones en la carpa, tras pedirles sus teléfonos para tal fin. ‘Son apenas unos segundos los que estás junto a las copas porque te sacan la foto y te hacen salir de inmediato para que ingrese más gente sin demoras. Pero aunque el tiempo sea poco igual te emocionás a lo grande. Te sentís parte de la Scaloneta’, dijo Marcelo Pittari, de Rivadavia, que fue con toda su familia a ver las copas.

La misma sensación experimentó Iván Torres, de 12 años, que vistió la camiseta albiceleste con el 10 en la espalda. ‘Mi jugador favorito es Messi por eso tengo su camiseta. Por un ratito me imaginé que era él cuando estuve junto a las copas. Fue muy lindo’, dijo este chico de Rawson que fue con su mamá a la muestra.

A Raúl Aróstica se le enrojecieron los ojos cuando estuvo junto a las copas. Estiró su mano para intentar tocar alguna, pero no pudo hacerlo porque estaba prohibido. ‘Uno siente ganas hasta de abrazar las copas, pero es entendible que no se puedan tocar. Pero, la emoción la vivís igual. Por eso vine junto a mi hijo Ian para compartir con él este momento tan especial’, dijo el hombre.

Las pocas probabilidades de poder viajar a otro país para presenciar un mundial o Copa América, hizo que Diego Escudero no dudara en ir con toda su familia a ver las copas. Dijo que no había palabras para expresar la emoción que sintió ‘en el pecho’ cuando estuvo al lado de los trofeos. ‘No puedo llegar a imaginar la emoción que sintieron Messi y los demás muchachos tras ganar la Copa América en Estados Unidos. Si a mi casi se me corren las lágrimas con sólo ver las copas. Es muy bueno que las exhiban, aunque debería recorrer los 19 departamentos para que todos los sanjuaninos tengan la posibilidad de verlas’, dijo el hombre.

Fanáticas. Las chicas también fueron a la exhibición de las copas, y embanderadas, para sacarse fotos junto a las copas.

Pasaron las horas y la fila no mermaba y se extendía por más de dos cuadras, pese a que avanzaba rápido. Es que la gente llegó de manera constante al Parque Libertadores de América para ver las copas. Aunque estos invaluables trofeos no fueron la única atracción en el predio. También los banners gigantes con la imagen de Lionel Messi y de los festejos de la Scaloneta tras ganar la Copa América 2024 también conquistaron a los presentes. Especialmente los niños hicieron una segunda fila, pero para tomarse foto junto a estas imágenes. Fue el caso de los hermanitos Adrián y Valentino que vistieron la camiseta albiceleste con el número 10 en la espalda y que posaron junto a la imagen de Messi para llevarse una foto más de recuerdo.

Espectadores. Algunos se quedaron tras las vallas de contención para mirar a las demás personas sacarse fotos con las copas.

Tras el mediodía, más gente comenzó a llegar a este parque de Caucete y no sólo para ver las copas, sino también para disfrutar de la feria de artesanos por el Día del Amigo que se realizó en el lugar, y de los espectáculos artísticos. ‘Quisimos aprovechar la visita de las copas de la Selección Argentina y la celebración del Día del Amigo para vivir una jornada festiva junto a toda la familia. Por eso organizamos actividades extras para disfrutar y compartir una linda jornada’, dijo Juan José Escobar, secretario de Gobierno de Caucete.

ALGUNOS DETALLES DEL EVENTO

>La gestión

La exhibición de las copas de la Scaloneta en Caucete fue gracias a la gestión de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el sanjuanino que está al frente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA).

>La seguridad

Hasta efectivos de la Policía Rural recorrió las inmediaciones del Parque Libertadores de América, en el marco del fuerte operativo de seguridad por la presencia de las copas de la Selección Argentina.