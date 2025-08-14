¿Con quién te identificás?

La película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat presenta 16 relatos breves e independientes, todos protagonizados por Guillermo Francella, ingresa hoy a los cines locales en el marco de su debut en las salas nacionales. Bajo el nombre Homo Argentum, se trata de una propuesta diferente a lo habitual dentro de la cinematografía argentina. Con una estructura particular y una mirada humorística y ácida sobre la realidad, lo cotidiano y el costumbrismo, el reconocido actor asume el desafío de ponerse en zapatos diferentes en cada narración. Sin embargo, todos los segmentos unidos reflexionan acerca de la sociedad argentina con el guión también a cargo de los realizadores con la colaboración de Horacio Convertini, Leonardo D’ Espósito, Juan José Becerra y Mario Mactas.

El film efectúa un homenaje a clásicos de la comedia italiana, que de acuerdo a lo que dijo el artista a Infobae: “Eran películas que mostraban el universo italiano, pero también con una crítica social debajo, con mucho humor’, recalcó. Y, además, el rodaje de los diversos azulejos que arman la película se desarrolló durante 9 semanas en locaciones argentinas e italianas para consolidar ese tributo y pintar cada historieta de su ambientación.

Por otro lado, en esta oportunidad, para Francella el reto fue “brutal, según expresó al portal definiendo que cada interpretación requirió una caracterización extrema y horas de maquillaje. Por su parte, él necesitó una transformación en la forma de pensar y actuar de cada rol que desempeña ya que personifica desde un exitoso director de largometrajes, un vendedor de dólares, un relator de fútbol, un padre de familia de clase media e incluso un multimillonario y se convierte hasta en presidente de la nación rotando desde el sarcasmo hasta la emoción más pura.

Famosos por títulos como El hombre de al lado (2008), El Ciudadano Ilustre (2016) y Mi obra Maestra (2018) hasta la serie Nada -con Luis Brandoni y la participación de Robert De Niro-, su dupla de directores recalcaron que acá buscaron retratar la naturaleza humana a través de historias de personas comunes, lo que permitirá que desde su butaca el espectador se pregunte con quien se identifica ya que todos llevan el gen argentino.