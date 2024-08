‘Con Sumo no ganamos dinero, pero sí eternidad’ ROBERTO PETTINATO///El animador y músico habló sobre su vínculo con la mítica banda y la esencia que la mantiene viva.

Esta noche, el punto de encuentro será para los que admiren no solo el carisma y la voz de Luca Prodan. No esperen encontrar un tributo, una serie de covers o un recordatorio, solo habrá ‘Sumo x Pettinato: toca con los músicos de tu ciudad’. Será un recorrido por los temas que integran el álbum de 2016 que logró Roberto Pettinato en los Estudios ION. El comediante, conductor y músico habló con DIARIO DE CUYO sobre la impronta de este espectáculo que tendrá lugar hoy (ver aparte), con la banda local Cuadros Colgados como invitada.

Concentrado en su labor artística, Pettinato se explayó fiel a su estilo sobre el show, Sumo y la música en general, pero se negó rotundamente a abordar las polémicas que afectan a su familia, bolsa en la que están las denuncias de acoso en su contra, el proceso judicial de su hijo Felipe por la muerte de su neurólogo e incluso el polémico video de su hija Tamara junto al ex-presidente Alberto Fernández (en el tapete también tras la denuncia por violencia que le hizo su ex pareja Fabiola Yañez).

– ¿Con este show buscás una nueva versión de Sumo a tu manera?

– Lo más importante a la hora de cocinar es la sal y los condimentos, no la comida en sí. Lo mismo pasa con las canciones de Sumo, lo importante es convertirse en un nuevo chef de estas comidas.En este caso, como estuve 7 años y tengo el sonido de Sumo cabeza, sé cómo hacer esto que hago con total seriedad, con la capacidad que Dios me dio para tocar estos temas y por supuesto, con la incapacidad que Dios me dio para tocar temas de otros también. No es un tributo, ni homenaje porque estoy vivo y por lo general los tributos son para gente que no está viva. Si Divididos y Las Pelotas dejaron de hacer Sumo para hacer sus canciones, menos yo, entonces ¿Puede darse un espectáculo asegurado, donde todos los temas sean conocidos y estén bien hechos con la violencia conceptual y condensada que te haga volar la cabeza? Dije sí, haré esto que sé hacer.

– ¿Es correcto hablar de re-interpretación?

– Más que eso, SumoxPettinato toca con los músicos de tu ciudad, es decir que tengo músicos de cada lugar al que visito. Seguramente, alguien de San Juan podrá prenderse en la movida. Es como la oportunidad para que un fan de Sumo toque con Petinatto. Esta idea fue muy bien recibida en Corrientes, Chaco, Santa Fe, Rosario, es un fenómeno rarísimo e impensado. En ese sentido nos está yendo bárbaro y es una manera de devolverle a la gente, lo que la gente me dio y le doy lo que quiere escuchar, algo genuino y verdadero. No somos una bandita para hacer covers, soy el saxofonista que estuvo adentro de Sumo. Por eso, al lado de las demás bandas, Sumo es una gran familia y una de las grandes bandas que tuvo el país. Con Sumo, no habremos ganado dinero, pero sí eternidad.

– ¿Cómo suenan hoy aquellas melodías de los ’80?

– Sumo no tiene naturalmente un sonido de una época, tuvo un sonido de ahora, del año pasado y de hace cincuenta años. No se sabe bien, pero creo que el paso del tiempo, solo le funciona a un oficinista. El oficinista que entrega su vida al sinsentido diario de entregar fotocopias, mirar por la ventana y es una persona que no tiene nada que ver con aquel que abrazó el espíritu de la música. Por lo tanto, un artista no tiene edad.

– ¿Es lo que siempre quiso Luca, que la música de Sumo trascienda?

– No sé exactamente que deseos tenía él, pero sí te puedo decir que él tocaba con una energía, una garra y mucha convicción. No como los millones de músicos que salieron del vientre de Calamaro que hacen la misma pequeña melodía pop. No creo que Luca tuviera alguna idea de trascender, pero sí creía que era esto lo que tenías que hacer en la vida. Si no lo veías así, entonces andáte de la banda. Acá no era tocar para ponerse al lado de un súper famoso, era hacerlo con compromiso, como hago yo ahora con este show.

– ¿Esto fue lo que te llevó a ingresar a la banda?

– No tenía idea de quiénes eran. En aquel momento yo era periodista de rock y fue todo muy mágico. Ya todos saben cómo fue la historia y lo conté en mis libros, pero fue algo difícil de creer. Lo que sí era certero es que no pensábamos en hacer una música celestial y nueva. Hay veces que el éxito te lleva por el camino equivocado. Pensás que si tenés éxito sos un revolucionario, pero a veces, también podés tener éxito si tuviste un buen manager. En Sumo ni sabíamos lo que pasaba, pero sí supimos que no éramos Los Twist y tampoco nos parecíamos a Virus. Tampoco nos creímos que éramos la locura del carajo, pero ¿por qué lo hacíamos? No lo sé la verdad (ríe), la música es así, es esa novia que no sabés si la amás profundamente o no, pero no querés que se vaya de tu lado. Entonces te pregunto ¿por qué sos periodista o por qué hacés esta nota? Podés contestar de dos maneras: porque me mandó mi jefe o porque tengo la necesidad de preguntar algo a alguien para que no quede en la historia de la nada. Ahora, tampoco es importante que deba haber una respuesta, como tampoco que tenga la respuesta el bancario.

– ¿Somos como hojas en el viento que pueden caer en cualquier lugar?

– No hay nada más lindo que el arte puro. Como levantarte en la mañana, sentarte en el piano o ponerte con la guitarra y decir “ya me fue tan bien en la vida y solo tengo que hacer una canción para vendérsela a alguien’ o hacer como Coti, que saca un nuevo vino con otra etiqueta. Si me preguntás cómo hicimos en aquella época… Nada, económicamente éramos un fracaso. Vendíamos solo 5 mil discos y Soda Stereo vendía 40 mil, doble platino. No teníamos metas de ser famosos o llegar a un Grammy. Todo eso nos dio algo muy especial, la fortaleza del perdedor, aquella que no te da ningún problema si perdés o ganás.

– Y en lo personal ¿Cómo llevás los problemas que atraviesan a tu familia y lo que se ha generado alrededor?

– De estas cosas no hablo. No necesito la prensa y tampoco la prensa necesita de mí. Ya sabemos dónde terminan estos temas cuando me preguntan por esto. Como dicen las modelos: “No hablo de mi vida privada’. Si la vida privada le llega a la gente desde otro lugar, me importa tres cuernos. No puedo seguir dándole de comer gratis a la televisión.

