Con una luz de esperanza Avanzan las negociaciones para proceder en las mejoras edilicias y continuar con la gestión del espacio.

FOTOS RAÚL CALIVA

A partir de un acuerdo y acta compromiso suscrito entre la Municipalidad de Capital, la Defensoría del Pueblo y colectivos de artistas, todo parece indicar que la compleja situación del Cine Teatro Municipal de San Juan empezaría a destrabarse. Después de la filtración de rumores y trascendidos por redes sociales y canales informales (boca en boca) durante las últimas semanas respecto a que el espacio cultural deje de funcionar como tal y que el gobierno municipal no se renueve su contrato de alquiler, generó un clima de preocupación en la comunidad artística local. Finalmente, las autoridades de Capital llevan avanzadas las negociaciones con el propietario del ex-Cine Stornell. Si bien el contrato vence el próximo 28 de febrero, dicho pacto se firmará una vez se hayan realizado las obras edilicias necesarias para la seguridad del público y de los propios artistas que necesiten usar sus instalaciones. En la sede de la Defensoría del Pueblo, a cargo de la Doctora Florencia Peñaloza Marianetti quien ofició de mediadora, la Municipalidad se comprometió a disponer de un ‘plazo de seis meses’ para estudios de factibilidad y trabajos con el fin de mejorar básicamente, el drenaje cloacal de los baños para solucionar las filtraciones que afectan al lobby del Hotel Albertina, la habilitación de baños en camarines y la habilitación de una salida para evacuación de emergencia. Este compromiso incluye también en dar conocimiento sobre los avances de las obras y por parte de la Defensoría, manifestó que arbitrará todos los mecanismos legales para garantizar la existencia del teatro y sea declarado patrimonio histórico-cultural provincial. En contacto con DIARIO DE CUYO, la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación Adriana Luluaga, informó que ‘queremos garantizar la seguridad al espectador y obviamente a los artistas para que puedan hacer sus obras y conciertos. El propietario del inmueble ha dado su consentimiento para poner el edificio en condiciones y así nosotros podremos seguir alquilándolo’, dijo la funcionaria. Sin embargo, aún quedan dudas sobre cómo se implementaría la salida de emergencia, dado que hay un solo acceso principal a la sala. Al respecto, la funcionaria comunal adelantó que ese aspecto ‘está siendo estudiado por un cuerpo de expertos que evaluará y analizará cómo darle la solución. De todas formas, confiamos en que el propietario realice las obras necesarias para el edificio, porque desde un principio, la intención de la intendenta es continuar gestionando el teatro’. Este medio intentó comunicarse con el dueño del inmueble, el empresario Teodoro Quevedo, pero no hubo respuesta todavía. Pero en teoría, los gastos de las obras deben ser costeadas por él. Según señaló la Municipalidad, el contrato de alquiler del cine teatro es anual y en los últimos años venía renovándose en febrero.

Una de las modificaciones que deben realizarse, es la habilitación de baños en los camarines para los elencos.

Mientras tanto, las asociaciones y colectivos de artistas, se movilizaron con una campaña con el nombre ‘Defensa del Cine Teatro Municipal’ y elevaron un petitorio a la Defensoría del Pueblo, que estuvo acompañado por una nómina de firmas y avales de ciudadanos que apoyan a que el espacio no se cierre. Sebastián Espejo, miembro de OMA (Organización de Músicos Autoconvocados) manifestó su conformidad por el acuerdo en común suscrito con las autoridades municipales. ‘Este movimiento ha servido para preservar y que el teatro siga funcionando. Es un patrimonio que todos los ciudadanos tenemos el deber de cuidar. Los arreglos que deben hacerse son necesarios y no entendemos cómo ha pasado tanto tiempo y con tantas gestiones que recién ahora nos enteramos que había problemas no resueltos. Es una reflexión autocrítica que nos debemos todos para que en el futuro no suceda de nuevo’, opinó. Por su parte, Mariana Campbell, representante de ACMIS (Asociación Civil de Músicos Independientes Sanjuaninos) comentó ‘es un gran avance que entre todas las partes. Es un buen acuerdo que logramos y por suerte se sumó mucha gente’. Además, resaltó la importancia del edificio y su uso cultural: ‘es el único espacio capitalino en uso y no queremos que se pierda como ya pasó con el cine Renacimiento que será un centro comercial o el cine San Martín que es un estacionamiento. Esta es la única sala que queda en pie y vamos a defenderlo, con todo lo que significa. Queremos que el lugar sea declarado patrimonio cultural de la provincia’.

Otro de los problemas urgentes a resolver es el sistema cloacal de los baños públicos que tiene falencias estructurales.

Ante la posibilidad de un eventual cierre de la sala para llevar a cabo las obras, Luluaga explicó que ‘se estará en un estado de paréntesis, hasta que se resuelvan las modificaciones, que no sabemos cuánto tiempo demandará, hay muchos proyectos en carpeta que deberán esperar unos meses para poder desarrollar un plan de acción para este año’. En este sentido, anticipó que desde su área se iniciarán llamados a convocatorias abiertas a recibir propuestas artísticas. ‘Haremos un registro de cantantes, músicos, actores y bailarines. Daremos lugar a todas las expresiones, como también visibilizar proyectos de todos los distritos de Capital en el teatro’. Respecto a los planes de reactivar la sala de cine, ‘aun no tenemos programación y una vez que pongamos en funcionamiento la sala, nos pondremos en contacto con el INCAA que seguramente habrá que firmar un nuevo convenio para ver cómo seguimos’, concluyó la funcionaria.

De continuar en este rumbo y que puedan iniciarse las mejoras edilicias, habrá un largo proceso por el cual el Cine Teatro deberá transitar para que nuevamente pueda volver abrir sus puertas al público sanjuanino.