Condenado a 8 años por violar a su primo y a su propia hermana que es discapacitada

Un changarín de 31 años fue condenado ayer por el juez, Pablo León, a 8 años de cárcel por haber violado a su primo cuando era menor (entre los 7 y los 11 años). Y durante 14 años, entre los 7 y los 21 años, a su propia hermana con un grave cuadro de salud mental (le diagnosticaron esquizofrenia, bipolaridad y epilepsia).

El sujeto castigado no es mencionado para preservar a las víctimas, se convirtió en el segundo en recibir una pena por haber atacado a la joven con problemas mentales. El lunes pasado, el abuelastro de la chica, un pensionado de 70 años con diabetes, hipertensión y trombosis, había admitido también que violó dos veces a esa chica (en noviembre de 2024 y enero pasado), y recibió 8 años de cárcel.

Ambos casos cerraron con un juicio abreviado pactado entre el fiscal coordinador, Roberto Ginsberg, y su ayudante fiscal, Yanina Márquez, con el defensor del changarín, César Jofré. Y con los defensores del pensionado, Alejandra Iragorre y Claudio Vera.

El menor de los imputados había sido detenido en los primeros días de diciembre de 2014 tras la denuncia de su primo. Y el hombre al que la chica le decía ‘Tata’ (es pareja de su abuela), cayó luego, cuando la joven ingresó a un centro de salud mental para ser tratada de una de sus habituales crisis (aún sigue internada), y entonces contó que era violada por su hermano y por su ‘Tata”.