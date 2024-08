Corrió con Ayrton Senna y Henry y a los 76 años regresa a las pistas Jorge Rodríguez vuelve al karting, a 30 años del retiro. "Mis bisnietos me verán correr", dijo.

Jorge Rodríguez maneja la ansiedad como puede. Piloto de mil carreras, que se codeó a la par con Ayrton Senna, Henry Martín y con los mejores de Sudamérica, hoy regresa a las pistas y siente la adrenalina como la primera vez. Será un momento especial ya que se había retirado de las pistas hace 30 años, pero a los 76 sintió que no ya no podía resistir la necesidad de velocidad. Su hijo le habia regalado un karting para el Día del Padre y eso fue el empujón que necesitaba para regresar. Así es que hoy, Jorge volverá a acelerar y lo hará en la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de Karting, que se disputará en Pocito. “Tengo 27 nietos y 7 bisnietos y parece increíble que podrán verme correr”, confesó Rodríguez.

Jorge, entre las décadas del ’70 y hasta los ’90, fue un destacado representante sanjuanino en campeonatos sudamericanos de karting, a la vez que también lo hizo en Fórmula, Turismo Nacional, Zonal Cuyano y el Sanjuanino. En 1994 colgó el buzo antiflama y desde entonces pasó a vivir el automovilismo por TV. “Me costaba mucho ir a ver carreras porque sabía que me iba a picar el bichito de la velocidad. Pero me pasó que hace un par de meses me animé y fui a ver la apertura del Campeonato Sanjuanino de Karting. Volví encantado y le conté a mi hijo (Jorge, expiloto). Resulta que para el Día del Padre me regaló un karting y por eso decidí volver. Vengo entrenando y estoy muy ansioso. Han pasado tantos años”, dijo Jorge, quien hoy se presentará con una máquina más que interesante, ya que se trata de un chasis Tony Kart con motor Iame de 125cc. “Va muchísimo más rápido que los que karting de mi época”, aseguró.

1 de 3 | Recuerdos. Jorge Rodríguez, con Ayrton Senna y su mecánico en El Zonda y en 1979. También corrió Sudamericano con Henry Martín, quien ya usaba el 58. Renault Gordini y Fiat 600 fueron sus autos de carrera. 2 de 3 | 3 de 3 |

Fue a fines de los 70 que Jorge y su hermano Alfredo (quien a los 77 se mantiene activo en el Sanjuanino de Karting) corría los Sudam, en Argentina, Chile y Brasil. De hecho, en 1979 se disputó el Sudamericano en el autódromo El Zonda y allí compartió pista con Ayrton Senna, quien comenzaba a perfilarse como figura. “Hicimos amistad, se quedó en mi casa y compartimos cenas y taller. Cuando se estaba por ir, me llamó y me dijo: Jorge, elegí uno de esos motores, que te lo regalo”, recordó Rodríguez.

También acompañó a Henry Martín en sus primeros pasos, lo aconsejó y compartió pista en karting. “Con Pocho, su papá, éramos amigos. Afortunadamente, en tantos años de automovilismo corrí junto a los mejores. Son recuerdos hermosos”, dijo el piloto.

“Ahora será momento de volver a acelerar. Por supuesto que no pretendo ganar, sino divertirme. A los 76, será un gusto que me voy a dar”, aseguró.

Hoy, el Sanjuanino

La tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de Karting se disputará hoy en el kartódromo “La Pista Kart”, desde las 9. Habrá entrenamientos, clasificaciones, series y finales de categorías Escuela, 110cc Junior y Senior, 150cc Súper 4T y 125cc Senior.