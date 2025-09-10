Creen que iba muy rápido el motociclista que murió al chocar contra un patrullero Es una estimación aún sin confirmar. La víctima tenía 25 años y viajaba con su pareja. El policía dijo que puso el guiñe para girar.

Un viaje en moto para dar una vuelta con su pareja, terminó siendo lo último que hizo el joven conductor de ese rodado. Cuando transitaban hacia el Oeste por avenida Libertador, pasando el edificio de la morgue judicial, no pudo evitar el impacto contra la parte lateral de un patrullero que pretendía girar para seguir rumbo al Sur. Y el resultado fue nefasto: el motociclista falleció después de ingresar con graves heridas al hospital, dijeron fuentes judiciales.

Diego Maximiliano Tejada Gómez se llamaba ese joven, que tenía 25 años y conducía una moto Benelli acompañado de Valentína Godoy, una joven de 23 años que pudo salvarse y ahora es un testigo clave de ese accidente.

Diego Tejada Gómez, víctima.

¿Por qué chocaron? es la pregunta clave en la investigación que dirigen el fiscal, Nicolás Schiattino, con la ayudante fiscal, Roxana Fernández. Un primer vistazo al estado en el que quedaron los vehículos, instalaba la teoría de un posible exceso de velocidad por parte del motociclista, aunque esa estimación aún debe ser confirmada o descartada por las pericias.

El policía que manejaba el Toyota Corolla de la Fuerza, Claudio Chirino (28 años) dijo que circulaba hacia el Oeste por la avenida y que puso el guiñe para girar hacia su izquierda, es decir hacia el Sur, por la calle Ramón Salinas, situada un poco después del edificio donde se encuentra la morgue judicial. El análisis de alcohol en sangre del policía dio negativo.

Fue tal la violencia del impacto, que los ocupantes del vehículo más débil volaron, literalmente, pero con resultado desigual en la caída. El conductor sufrió graves heridas en su cuerpo, que lo sentenciaron, porque cuando fue atendido por médicos en un hospital nada se pudo hacer para salvarlo, indicaron.

La muerte del joven provocó conmoción entre quienes lo conocían, quienes mostraron su pesar y dolor con mensajes y publicaciones por las redes sociales.