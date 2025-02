Crimen de un perro en Rawson: ‘Mi cliente no mató a ese animal y lo vamos a probar’ Lo dijo la abogada del verdulero sospechado de asesinar a golpes a una perrita. El hombre quedará imputado en las próximas horas.

Un comerciante quedará imputado en las próximas horas por infringir la ley de maltrato animal, pues la averiguación encarada por el equipo de una fiscalía de la UFI Genérica encontró suficientes indicios para tenerlo por sospechoso de matar a una perra callejera. La audiencia contra el Julio Gallo (55) se iba a concretar ayer, pero se reprogramará para las próximas horas porque la Parte Querellante (una asociación en defensa de los derechos del animal) no había sido notificada para estar presente.

De todos modos, la defensora de Gallo, Vanesa De Dax, anticipó que no prestarán acuerdo a una medida alternativa (como una probation o un juicio abreviado), porque considera que el comerciante no cometió ningún delito: ‘Mi cliente no mató a ese animal y lo vamos a probar en el proceso’, dijo la letrada.

La muerte de ‘Negrita’ ocurrió sobre las 16,30 del pasado 31 de diciembre en inmediaciones de la verdulería ‘Gallo e hijos’, en Lemos y Boulevard Sarmiento, en Rawson. El comerciante llevaba al menos un año trabajando en ese lugar, pero luego de la muerte del animal el local fue clausurado y se vio obligado a cerrar, por las manifestaciones y escraches en su contra, principalmente efectuados en redes sociales por personas ligadas a organizaciones en defensa de los animales.

La principal versión sobre los hechos que manejan los pesquisas, es que ese día el animal ingresó a la verdulería y Gallo la atacó (se habla de patadas y golpes con cajones de verduras) hasta darle muerte, porque supuestamente orinaba sus verduras. Pero públicamente, el mismo Gallo dijo que no mató a la perra (deslizó que pudo hacerlo otro perro) y se quejó de los escraches en su contra y de que debiera cerrar su local.

Emilia Merino, de la ONG ‘Pitbull en Peligro’, aseguró sin embargo, también públicamente, que el comerciante atacó a patadas al animal, que echó a la empleada que intentó auxiliar a la perrita y que llamó al 911 cuando comprobó que estaba muerta.

El delito que le atribuirán a Gallo se castiga con penas de 15 días a 1 año de prisión. En las próximas horas, el fiscal coordinador, Ignacio Achem, la ayudante fiscal María Belén Sánchez (UFI Genérica) formalizarán su pedido para investigar al verdulero, seguramente con apoyo de la Parte Querellante. El juez de garantías que intervendrá en el caso es Eugenio Barbera.