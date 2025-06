Crudeza sin pausa La película de Cristian Tapia Marchiori plantea una nueva narrativa desde el plano secuencia.

Hoy llega a la cartelera de los cines sanjuaninos una película que propone una nueva narrativa desde el thriller y la acción, desde un punto de vista muy particular pero con una fuerte identidad argentina. Gatillero, del realizador Cristian Tapia Marchiori, muestra a una Julieta Díaz muy lejos de las comedias románticas y la lleva a encarnar el papel de ‘la madrina’ de un barrio marginal con una historia cruda, violenta y realista de la ciudad de Buenos Aires. La trama gira en torno a Galgo, un ex sicario que acepta un trabajo para su antigua jefa. Pero en el barrio corrupto que le toca vivir y transitar, nada es lo que parece, y rápidamente queda envuelto en una trampa, en medio de una carrera contra el tiempo y su propio destino. La propuesta de Marchiori, lleva el relato de acción frenética a otro nivel, al del plano secuencia, donde no hay cortes y pausas en el desarrollo visual y las acciones de los personajes avanzan en tiempo real. Además de Julieta, el elenco se integra con Sergio Podeley, Ramiro Blas, Maite Lanata, Mariano Torre y Susana Varela. Escenas filmadas en casi su totalidad en Isla Maciel, con un presupuesto muy modesto, pero están cargadas de movimiento, intensidad y vértigo, sumado a unos personajes interesantes cuya moral se posiciona al borde de la cornisa. Gracias a la hazaña y habilidad técnica de su director, los 80 minutos de duración de este film, no dan respiro. Siguiendo el mismo estilo que supo inaugurar con La noche más fría (2017), Marchiori expone un relato audaz y arriesgado con mucho trabajo sobre las espaldas y con un drama social que va al hueso: la posibilidad de redención en un mundo donde la vida vale poco.

En una nota reciente a la prensa, el director expresó respecto a este proyecto como un reto ‘profundamente personal que refleja las realidades del crimen, la pobreza y las estructuras de poder que moldean el mundo de Pablo, realidades que muchos eligen ignorar. También es un homenaje a amigos de la calle y de la vida, a los que lograron salir adelante y a los que no. Gatillero es más que una película. Es una voz para esas historias, un reflejo de un mundo que permanece en las sombras, y un recordatorio de que la redención es posible, incluso en los lugares más oscuros’, contó el realizador. Por su parte, Díaz opinó sobre su participación y rol como “la madrina’ criminal ”

Es un personaje oscuro, complicado, pero en un entramado. No es que sea la única mala de la historia. Es uno de los entramados del narconegocio del barrio, pero en realidad ella responde a jefes más poderosos. Una de las cosas más interesantes fue que el director elegía para contar la historia también el lado de la gente del barrio’, manifestó la actriz.

> La aventura en acción real

Como el formato “live-action” (acción real) está poniéndose de moda, Dreamworks pone a su mascota simpática Chimuelo a apostar a dicha experiencia. Cómo entrenar a tu dragón, la saga que se originó en 2010 y duró hasta 2019, vuelve ahora con actores y efectos especiales adecuados para esta época pero que conserva su mensaje esencial sobre la importancia de la unión familiar, la aceptación de la muerte, el valor de las tradiciones y la empatía. Con la dirección de Dean Deblois, la película está protagonizada por Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker y Nick Frost. La historia sigue a Hipo, un joven habitante de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos por generaciones. Hijo del Jefe Estoico el Vasto, desafía siglos de tradición cuando hace amistad con Chimuelo, el temido dragón Furia Nocturna. Con la feroz y ambiciosa Astrid y el peculiar herrero Bocón de su lado, se enfrenta a un mundo dividido por el miedo e ignorancia.