Cuando el deporte es un disfrute Cuando la vida muestra experiencias que a pesar de la edad, todavía se puede, es el caso de Juancito Peralta y su esposa Bety Menso, que hacen trekking hace muchos años. Luego se unieron al grupo de Kuntur Trek y hoy disfrutan de las salidas a la naturaleza. Una historia que cuenta Raúl Romarion, guía de montaña, al encontrarse con la pareja en el Portezuelo.

Hace años atrás, cuenta Raúl Romarion, caminaba con mi grupo haciendo trekking en Rivadavia, por uno de los circuitos mas conocidos que hay en la Sierra Chica de Zonda, llamado “Quebrada de las coloradas’, este comienza en el Parque Faunístico y es una de las vías de acceso que tiene esta Sierra para subir a su filo, desde donde se tiene una de las mejores vistas de la región. En un sector camino a este filo, se encuentra una parada llamada “Portezuelo’ que además permite hacer un breve descanso entre subidas y subidas. Justo allí, en ese mismo lugar, hace mas de 10 años atrás, nos juntamos con una pareja mayor, que estaba haciendo ese recorrido. Según me contaron, ellos lo hacían hace rato porque era uno de los pocos circuitos que conocían y se animaban a hacer solos. Yo y como a muchos “Guías de montaña’ siempre intentamos crear conciencia de lo importante que es hacer ejercicio en la naturaleza, del cuidado del medio ambiente y de la seguridad sobre todas las cosas. Por lo que andar en grupos guiados es la mejor forma de hacerlo con mas seguridad. Recuerdo que ese día, después de una breve charla, les comenté que yo iba a hacer otra ruta que también sube al filo, pero por otra quebrada, ellos se mostraron interesados y les ofrecí si querían podían acompañarnos (de esta forma no andarían solos) y eso me dejaba más tranquilo. Así fue como conocí a Juancito Peralta (80 años) y a Bety Menso (77), atletas de la tercera edad que un día me cruce en la montaña, y que por más de 10 años de muchas montañas subidas entablamos una amistad que se asemeja mas a familia. No siempre fueron así, me contó Juan un día de descanso, el fue empleado bancario en Buenos Aires y Bety (que a pesar de haber nacido acá en San Juan, desde chica emigro con sus padres, en busca de otras oportunidades), así fue que desempeño funciones administrativas en un estudio Contable en Capital Federal. Fue entonces que al jubilarse los dos, empezaron a buscar su lugar en el mundo, y fue San Juan, quien inclino la balanza, seducidos por la seguridad, las montañas y su gente. En todo este cambio de vida, se incorporo la actividad del montañismo, además de la del folklore, zumba y demás actividades de esta increíble pareja mayor, que no hace otra cosa que mirar a la vida como una oportunidad de ser y hacer felices, siendo un ejemplo y motivación para muchos adultos mayores, que se puede tener una vejez activa, sana y de muchas aventuras.

* Kuntur trek

Es una empresa sanjuanina con mas de 15 años de trayectoria en el montañismo de San Juan y el país. Hacen salidas regulares los días martes, jueves y sábados a las 14:30 hs. Dichas salidas son guiadas por profesionales y aptas para iniciarse y avanzar en esta increíble actividad que involucra deporte, naturaleza y un alto contenido social a sus salidas. Además, permite viajar para hacer trekking en muchos lugares increíbles de esta bendita provincia y del país entero.

> Próximas salidas

“Es en el departamento de Jachal, con un lugar nuevo que llamamos “La Fuente del León’, esta en las Sierras de Yanso, poco exploradas y menos aún conocidas, y guarda un lugar increíblemente hermoso, que a futuro será, sin temor a equivocarme, la capital de la escalada en Roca, comenta Raúl. Este viaje incluye “Pasleam’, otro sitio bellisimo, del mismo Jachal. Dicha salida será en septiembre. En octubre haremos “Las Cascadas de Astica’, un lugar espectacular, y de allí en más arranca la temporada de cordillera, con salidas al arroyo Turquesa, todos los meses hasta abril.