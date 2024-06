Cuerock empieza a sonar en San Juan La banda local inicia hoy su marcha por los escenarios, que incluye telonear a Vox Dei.

Muchos lo recordarán como integrante de Natura y La banda del teniente Cuero, pero el rock no es sinónimo de pasado para Jorge Omar Quiroga. Un apasionado por la música, a sus 62 años siente que todavía tiene mucho para dar y que -como dirá- quiere ser parte de la actual movida musical de San Juan, que ve con muy buenos ojos. Inquieto, no se quedó a esperar propuestas. En mayo pasado estrenó Beatles Forever, un combo con el que un par de veces al año hará tributo a “Los cuatro de Liverpool”, pero fue por más. Hoy (ver aparte), “Cuero” Quiroga estrena un nuevo proyecto: “Cuerock”. Fabián Aguilar, en batería; Exequiel “El Piti” Peña, en bajo, voz y coros; Ernesto Domínguez, en teclado, guitarra y coros; y Mauricio Figueroa en armónica (por ahora como invitado, pero con pase abierto) son los compañeros de esta nueva aventura musical del guitarrista y vocalista. “Exequiel y Ernesto son dos pibes jóvenes, compañeros de mi hijo en la Escuela de Música. Los conozco hace un par de años, de juntarnos, de cumpleaños; y un día decidimos armar algo que le diera un poco de aire fresco a nuestras carreras; ya estábamos Fabián, que es el otro más veterano, aunque no tanto, y yo, así que se armó la banda. Por ahora será con clásicos nacionales e internacionales, covers, pero está en mente ir metiendo temas propios muy pronto. Son temas que ya están compuestos, algunos inéditos, hay míos del Teniente Cuero, de hace 15 años; más otros que he hecho últimamente”, contó Quiroga a DIARIO DE CUYO, charla donde subrayó que están “con mucho entusiasmo y buenas perspectivas, porque también está la idea de grabar a corto plazo”.

En la cuenta regresiva. De izq. a der. Mauricio Figueroa (armónica), Jorge Quiroga (voz y guitarra), Fabián Aguilar (batería), Ernesto Domínguez (teclado, guitarra y coros) y Exequiel Peña (bajo, voz y coros).

Para Jorge, el hecho de compartir “con estos pibes, que además son tremendos músicos”, no sólo enriquece a la flamante formación, sino que es lo que la despega de las anteriores que integró.

“Cuerock es muy distinta en cuanto que ha sido muy explosiva esta conjunción de veteranos y pibes jóvenes con una cabeza enorme en lo artístico; es algo totalmente distinto, renovado, con muchísima energía y hay muchísimas ganas de tocar. Le tenemos mucha fe a esta conjunción, es real y muy positiva; y creo que manejada con inteligencia puede dar muy buenos frutos. Vamos a hacer estilos muy variados, al rock & blues de antes, lo más clásico digamos, le sumamos soul y también, en forma experimental, alguna cosita de jazz. Creo que va a traer aire fresco o al menos es lo que esperamos”, se explayó el artista, en la cuenta regresiva para arrancar con esta propuesta que ya tiene en agenda un momento que esperan con ansias. Es que el 30 de agosto, Cuerock será telonera de Willy Quiroga – Vox Dei, en el Cine-Teatro Municipal de Capital. “¡Eso es el sueño del pibe!” lo definió “Cuero”, quien -dijo- tuvo la alegría de haber tocado ya con Marcelo Mira, batero de Memphis La blusera; y con Marcelo Roascio, “un tremendo violero”. “Esa será como la prueba de fuego, la presentación en sociedad”, sonrió. “Por supuesto hay gente que nos conoce de antes, pero presentar este nuevo proyecto es distinto. Aunque la temática pueda sonar parecida, no lo es y la energía en el escenario es otra”, manifestó el músico, que se mantiene al margen de los enfrentamientos que suelen generarse entre adeptos y contras a algún género musical imperante.

“Siempre estarán esas rencillas, pero son parte del folclore… Yo estoy más bien en la onda de acompañar en la diversidad en lugar de anclarme en un estilo y pelear con los otros, es necesaria la diversidad. Y gracias a Dios la gente está respondiendo muy bien a todas las bandas locales”, opinó quien se considera, por sobre todo, dichoso de continuar siendo parte de la escena.

“He podido escuchar a muchas bandas actuales y se nota que hay una vertiente de creatividad muy grande. Hay muy buenos músicos, muchas chicas haciendo rock muy bien, cantantes, bateristas, bajistas… Y es muy bueno estar adentro de la movida, con la aceptación que el público considere que nos corresponde, pero no vamos a aflojar. Es una cosa maravillosa lo que pasa, como que lo cultural no paró de crecer, a diferencia de lo social y político, que siempre estamos como estancados. Por ejemplo, estamos preparando un tema del Teniente Cuero, Blues de los chicos de la calle, y sigue vigente, lamentablemente”, expresó antes de comparar este “buen presente” de la música, y del rock en particular, con otras épocas.

“En cada contexto, siempre el rock ha sido una respuesta positiva, una bocanada de aire entre tanta mala onda y no va a ser la excepción ahora, en tanta grieta y crisis en todos los ámbitos que estamos viviendo. A pesar de lo que cuesta mantener una banda, sin embargo este sábado habrá una fiesta del rock, desde ese lugar lo tomamos, porque lo sentimos de esa manera. El rock es una fiesta para nosotros y es una fiesta poder hacer lo que a uno le gusta”, marcó.

¿Si lo disfruta más ahora? “¡Sí, sin dudas!”, respondió taxativo. “Con el tiempo todo es muchísimo más intenso. La experiencia te trae esto de disfrutar cada reunión, cada ensayo, cada show, cada instante”, cerró Quiroga.

DATO

CUEROCK. Fiesta Rock ’80/’90. Hoy sábado, 22 hs, en El bar del Titi (España y Tacuarí). Anticipadas en Mercado Pago, alias: produccion.ticket.