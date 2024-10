Cursos laborales: relanzarán los que tienen más oportunidad de trabajo Tras la selección, ya empezaron las clases teóricas de 50 capacitaciones y lanzarán una nueva inscripción.

Entre hoy y mañana empezarán a recibir sus clases las últimas comisiones de las 52 en total de cursos de Aprender, Trabajar y Producir. De esta manera, cierra la primera etapa de convocatorias y selección de postulantes, a días de que empiece la segunda. Antes de anunciar las nuevas alternativas, desde Producción confirmaron que la prioridad seguirá puesta en las demandas ya existentes del sector privado. Además, iniciarán con el desarrollo de habilidades blandas antes de pasar a las prácticas profesionalizantes, que son remuneradas.

Las capacitaciones laborales siguen teniendo un objetivo a largo plazo ambicioso, tras tener buenos resultados en su inicio. Luciana Cuk, directora de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Producción, dijo que aspiran a que “haya una persona por grupo familiar” en pasar por estos cursos. Esto ya lo adelantó el ministro de Producción Gustavo Fernández, quien dijo que querían llegar a 10.000 personas desocupadas en un año. Pero, explicó la funcionaria, además del número quieren que se generen la mayor cantidad de contrataciones exitosas posibles en el mediano plazo.

Para cumplir con este último punto, una de las metodologías que van a usar desde la dirección es no repetir las temáticas o capacitaciones solo porque muchas personas lo eligieron. Cuk explicó que hay áreas donde hubo muchos interesados, pero hasta que no se confirme que el sector privado tiene puestos vacantes y demanda de estas habilidades, no lo harán nuevamente.

De esta manera, por ejemplo, si bien uno de los más elegidos fue para auxiliar de bioquímica o limpieza hospitalaria, estos no se relanzarán pronto. Es que el sector de salud es tentador para quienes quieren capacitarse y encontrar trabajo, pero por el momento no existe tanta demanda de parte de las empresas. En cambio, sí encontraron que el comercio puede todavía tomar nuevos trabajadores, por lo que relanzarán los vinculados a cajero y los que tienen conceptos básicos administrativos.

Durante el último mes, desde que lanzaron el programa, trabajadores de la Gerencia de Empleo hicieron un trabajo de selección de los preinscriptos. En un principio había 3.500 personas postulándose para ingresar a las capacitaciones y ahora quedaron 1.250. Para esto, explicó la directora del área, comenzaron analizando quiénes cumplían con los requisitos. Es que había distintos niveles de conocimiento que debían cumplir para cada una de las especializaciones. Por ejemplo, para soldadura MIG y TIG, muy solicitada por el sector minero, debían tener formación previa en soldadura normal. Este curso será uno de los que relanzarán la próxima semana.

Una vez que vieron quiénes habían completado el formulario con los requerimientos cumplidos, comenzaron a llamar a los postulantes uno por uno. A partir de ahí hubo casos filtrados, ya que existían postulantes que dijeron tener el nivel adecuado, pero no era así. Estos fueron los menos, dijo la funcionaria, pero permitió que los grupos que formaron estén listos para avanzar en la primera parte que es teórica. Esas personas, una vez que hayan terminado esta etapa, pasarán por otra selección para ver quiénes, por mérito, inician las prácticas profesionales. En esta instancia el trabajo será en las empresas y es remunerada, ya que el gobierno aporta un monto equivalente a medio salario mínimo vital y móvil (hoy 135.785 pesos) y el privado un monto extra voluntario.

> Nuevos cursos

La Gerencia de Empleo subirá a la web https://aprendertrabajaryproducir.gob.ar el listado de nuevas formaciones gratuitas para que los interesados los conozcan. Las inscripciones, para desempleados a partir de los 18 años, serán online y antes de abrirlas avisarán.