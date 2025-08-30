Cuyo Cultura, un éxito en ArteBa San Juan, Mendoza y San Luis se potencian con un stand conjunto en la Feria de arte más importante de Latinoamérica.

Iniciativa y coordinación del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan -dirigido por Emanuel Díaz Ruiz- con respaldo del Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, era sin dudas un gran desafío que implicaba, además, una enorme logística; pero motivados por el entusiasmo y la buena voluntad de todos los involucrados, emprendieron el viaje, codo a codo con Mendoza (Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, a través de la Subsecretaría de Cultura) y San Luis (Ministerio de Turismo y Cultura a través de la Dirección de Gestión Cultural e Identidad Sanluiseña). Hasta el año pasado, San Juan había participado de manera individual en ArteBa, pero este año se planteó la posibilidad de que, dada la reciente creación del ente Cuyo Cultura -que se estrenó con éxito en la Feria Internacional del Libro- se armara un stand institucional regional, con las tres provincias actuando de manera articulada. El objetivo era que las artes visuales de San Juan, Mendoza y San Luis convivieran, dialogaran y se potenciaran en la 34ta. edición de esta mega feria de arte contemporáneo, la más importante de Latinoamérica, que se lleva a cabo en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires hasta el domingo próximo. Con el invaluable apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI, que no había participado antes de una iniciativa del estilo) y de la Fundación ArteBA, así se hizo y esta semana abrió sus puertas con excelentes resultados, visibilizando el gran nivel de las producciones de Cuyo y promoviendo a sus creadores ante decenas de galeristas, cientos de artistas y muchos interesados en el mercado del arte, nacionales e internacionales.

Autoridades de CFI, de ArteBa y de los gobiernos de San Juan, Mendoza y San Luis.

“Es la primera participación federal de las provincias en esta Feria a través del ente Cuyo Cultura, como un frente que se presenta con una escena completa y que muestran a sus artistas en la mejor vidriera del arte a nivel nacional y también internacional. Esto abre muchas posibilidades en las carreras de los artistas, no solo el reconocimiento a su obra y al trabajo que vienen desarrollando sostenidamente, sino la posibilidad de incorporarlos en un circuito de difusión y comercialización del arte, que es muy significativo y necesario en nuestras provincias’, valoró Díaz Ruiz en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Hemos tenido muy buenas repercusiones y todavía quedan un par de días más para seguir disfrutando de esta acción que se está llevando adelante. Es muy importante que las provincias se muestren en este tipo de encuentros y con esto se ha abierto un circuito que seguramente el año próximo incluirá a otra región, haciendo posible que todos puedan tener acceso a este sistema de participación en la Feria’, agregó el funcionario, quien subrayó los buenos comentarios hacia los artistas cuyanos, que están teniendo la posibilidad de entablar diálogos directos con los interesados, con probabilidades de ventas.

“Además, varios de nuestros artistas han venido a Buenos Aires, a la Feria, y eso también habla de la importancia que esta acción tiene para ellos, porque han hecho el esfuerzo de estar y de vivir este momento tan trascendente’, acotó el director del Franklin Rawson, antes de definir como “altamente positivo’ el balance de esta cruzada artística que, esperan, pueda seguir en marcha “porque San Juan y Cuyo todo tiene una escena muy valiosa. Esto sin contar que nuestro Museo de San Juan tiene un posicionamiento a nivel nacional muy destacado y eso hace que se puedan seguir activando estas posibilidades y se pueda compartir el reconocimiento’.

San Juan exhibe creaciones de Leonardo Sánchez, Carlos Gutiérrez, Alfredo Dufour, Marcelo Uliarte, Martín Fernández, Beatriz García Huertas, Cecilia Rabbi Baldi, Matías Ruarte, Jesús Ortiz, Ana Trella, Marcos Díaz Rossi y Carolina Herrera.

Mendoza seleccionó creaciones de Cecilia Carreras, Patricia Suárez Roggerone, Montse Bassols, Noelia Álvarez, Guillermo Rigatieri y Fede Arcidiacono.