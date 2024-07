Dan 1.000 turnos médicos diarios a través del sistema de chatbot Es el Cidi que ya usaron más de 128.000 pacientes para reservar atención en centros sanitarios.

Las expectativas oficiales se cumplieron. Gracias a este sistema se logró descentralizar la atención médica, brindar un mejor acceso al sistema de salud pública y evitar que la gente haga interminables filas desde la noche anterior para reservar atención médica. Se trata del Cidi, el chatbot a través del WhatsApp (2644592201), que el Gobierno lanzó en marzo pasado y que ya usaron más de 28.000 pacientes. Actualmente se dan, en promedio, 1.000 turnos diarios, logrando que en el Hospital Rawson, disminuya en más de un 50% la demanda espontánea de atención médica. De las casi 600 personas que se atienden a diario en este hospital, menos de 300 asistieron presencialmente a reservar atención.

El Cidi comenzó a funcionar el 22 de marzo pasado y oficialmente lo consideran un sistema efectivo y consolidado, sobre todo por el uso que le da la gente. Natalia López, a cargo de la Dirección de Recursos Tecnológicos e Innovación, del Ministerio de Salud, dijo que desde que se puso en marcha hasta fines de junio, 128.668 pidieron turnos médicos a través de este sistema. ‘En el primer mes de funcionamiento, que fue el boom, se entregaron a través del chatbot 1.200 turnos médicos, y ahora se estabilizó en 1.000 diarios. Esto permitió hacia la atención la periferia, derivando al paciente al centro más cercano a su domicilio, que fue uno de los objetivos principales de esta propuesta’, dijo la funcionaria.

Para graficar este logro, López brindó más datos. Dijo que en el período mencionado se entregaron

43.227 turnos para atención médica en la Zona Sanitaria I que abarca Capital, Chimbas, Santa Lucía y 9 de Julio. Mientras que la Zona Sanitaria V (Rawson, Pocito y Sarmiento) se ubicó como el segundo destino con mayor derivación de pacientes para su atención, con 34.776 turnos entregados a través del chatbot. El tercer puesto fue para la Zona Sanitaria III (Albardón, Iglesia y Jáchal) con 15.713 turnos, y la cuarta ubicación fue para la Zona Sanitaria II (Caucete, 25 de Mayo, Valle Fértil, San Martín y Angaco) con 13.146 turnos. En tanto que la Zona Sanitaria IV (Rivadavia, Chimbas (Oeste), Zonda, Ullum y Calingasta) ocupó el quinto lugar con 11.246 turnos otorgados. ‘Hubo muchos menos turnos otorgados para los hospitales Rawson y Marcial Quiroga lo que es muy positivo porque muestra la descentralización de la atención médica. Con este nuevo sistema hemos logrado derivar la atención de pacientes que sólo iban a estos dos grandes hospitales por desconocimiento de los centros sanitarios que tenían cerca y con la misma calidad de atención’, sostuvo López.

Una imagen vale más que mil palabras. Basta observar las salas de espera y los patios externos del Hospital Rawson para confirmar este dicho. En estos espacios ya no hay filas interminables de gente, incluso desde la noche anterior, para poder conseguir un turno y ser atendido en los Consultorios Externos de este hospital. A pesar de que sigue yendo gente de manera presencial a reservar la atención, es mucho menos que hace unos años atrás, según dijo el director del Hospital, Juan Pablo Gempel. ‘Desde que se implementó el 0800 para pedir turno comenzó a verse menos gente haciendo fila desde la madruga. Y esto mejoró aún más a partir de la implementación del chatbot. Con este sistema bajó más de un 50% la demanda espontánea para pedir turno. De los 600 pacientes que se atienden a diario en este hospital, menos de 300 pidieron turno presencialmente. Además, la demanda espontánea es en su gran mayoría de personas que asisten por las dudas faltó algún paciente con turno otorgado, algo bastante común, y puedan ser atendidas’, sostuvo Gempel.

El ausentismo en la atención médica con reserva previa es uno de los temas que preocupa y que se busca revertir desde el Ministerio de Salud. Gastón Jofré, a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, dijo que hay entre un 20 y 30% de ausentismo, de gente que reserva un turno y no va a la consulta. ‘Esto nos provoca mucha intranquilidad porque estamos hablando de una demanda que queda sin contención porque hay varios que piden turno y después no lo ocupan, quitándole la oportunidad de atención a otro paciente que también la necesita. Queremos que la gente tome conciencia y adquiera el compromiso de respetar los turnos no sólo por responsabilidad, sino también por solidaridad. Y estamos trabajando en esto’, dijo Jofré.

En este marco, el funcionario agregó que en uno días se lanzará la segunda etapa del Cidi que consiste en la puesta en marcha de una aplicación que permitirá, en el área de salud, mantener un contacto y seguimiento más personalizado con el paciente, recordándole que tiene un turno asignado para que lo respete o conocer los motivos por los cuales no asistió a la consulta, entre otras prestaciones.