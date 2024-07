De espectadora a ser la única piloto de rally Paula Brallard, con un VW Gol, debutó en el Rally Riojano. "Antes miraba carreras, ahora las vivo desde adentro".

Paula Brallard (32) hizo lo que muchos fierreros sueñan. Fanática del rally, siempre como espectadora, un día dejó de estar al costado de los caminos para convertirse en piloto. Con un potente VW Gol de Clase A1, Paula debutó en el Rally Riojano y además de cumplir su sueño ahora es la única mujer de San Juan que corre en esta disciplina y también la única en el competitivo certamen de La Rioja. “Me cansé de mirar carreras, ahora las vivo desde adentro”, confesó.

Paula, desde que recuerda, es una apasionada del rally. Cada carrera, desde el Dakar al Safari tras las Sierras, la ha tenido entre el público. Sin embargo, la falta de recursos para comprar o alquilar un auto de carreras no le permitía más que disfrutar desde afuera. La puerta se abrió de la mano del piloto Gabriel Abarca, varias veces campeón sanjuanino de rally y actualmente en el Argentino. “Gabriel tenía a la venta uno de sus autos y me dio facilidades para pagarlo. No lo pensé dos veces porque era la oportunidad que estaba esperando. Además, me ayudó con consejos y hasta con la asistencia mecánica con el equipo Arnau”, contó Paula.

El VW Gol de Paula es un verdadero pura sangre y eligió la tercera fecha del Rally Riojano, un certamen muy fuerte en la región y que ostenta un alto nivel de competencia, para el estreno. Antes de esta carrera, sus antecedentes en el automovilismo habían sido unas pruebas de karting, por lo que su debut fue absolutamente pleno en el Rally Riojano. Sencillamente pasó de ser espectadora a piloto.

“Corrí sin presiones. No arriesgué más de la cuenta, tratando de sumar experiencia y a la vez disfrutar de la carrera”, dijo Paula, quien para esta ocasión buscó un navegante con muchos años en el rubro como Gino Rocchetti.

“Lo viví con intensidad. El auto es muy potente y sin dudas que para empezar lo ideal hubiese sido una categoría con motores estándar, pero mi oportunidad fue ésta y así se dieron las cosas. En competencia tuve algunas fallas mecánicas más que de manejo, así que quedé conforme”, destacó Brallard.

En el Rally Riojano, Paula es la única piloto (hay algunas navegantes), mientras que se convirtió en una de las pioneras de ese certamen (en 2023 había debutado una competidora de La Rioja, pero sólo hizo una fecha). Además, en San Juan no hay otra corredora de la modalidad, independientemente de que por ahora no tiene previsto competir en el Campeonato Sanjuanino Estilo Rally.

“La próxima fecha del Riojano será el 16 de agosto, en Sanagasta. Tengo previsto hacer unos ensayos este fin de semana para conocer más el auto y sumar kilómetros. El objetivo es hacer lo que resta del campeonato y el año iré por otra meta: el Safari tras las Sierras. Ahora no me para nadie”, sonrió Paula.

Vuelve el Argentino

El próximo fin de semana regresará el Rally Argentino, luego de su habitual parate de mitad de año. Será con la quinta fecha y con el Rally de San Luis. En principio, la competencia contará con los sanjuaninos Gastón Pastén, quien viene de ganar la carrera de Misiones por la cuarta fecha y quien marcha tercero en la RC2; y Gabriel Abarca, en la clase RC5.