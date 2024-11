Defensa al Consumidor: asesoran a jubilados para evitar que sufran estafas Mes a mes las denuncias que reciben van aumentando gracias a la concientización.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Defensa al Consumidor determinó que hay dos grupos sociales que son altamente vulnerables a las maniobras ilegales: jubilados y adolescentes. Ante esto, decidieron recorrer centros de jubilados y escuelas para hacer capacitación directa a estos sectores. Desde mayo, personal de la repartición ayuda a las personas a detectar cobros indebidos. En la actualidad, calculan que más del 60% de las denuncias de las 300 denuncias en promedio que tienen son por seguros en cuentas bancarias y que la mayoría de los afectados son personas mayores. En caso de comprobar que está sucediendo, obligan a frenar el debito y devolver el dinero.

Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor, explicó que desde mayo decidieron cambiar la metodología de trabajo, saliendo a buscar a aquellos que están en riesgo. Hasta el momento, donde más avanzaron fue visitando centros de jubilados de distintos departamentos. Hasta el momento han recorrido instituciones de Santa Lucía, Sarmiento, Jáchal, Valle Fértil, 25 de Mayo y Rawson, aunque explicó que “a medida que los centros lo solicitan, nosotros vamos”.

El trabajo que realizan es con cada una de las personas que están en el lugar. Los técnicos de la repartición los ayudan a ingresar a sus cuentas bancarias y revisar los movimientos que tuvieron en las últimas semanas. “Muchas veces los jubilados solo ven el recibo, pero ahí no aparecen los cargos extras como seguros, que son la forma más común de irregularidad”, detalló Carrizo.

Debido a que son débitos que muchas veces son pequeños, las personas no logran detectarlos antes. Se encontraron casos de personas que pagaban un seguro para bicicletas que no tenían o de sus casas. “Eran pagos de 5.000 o 7.000”, detalló y dijo que muchas veces los incorporan cuando aceptan en los cajeros automáticos notificaciones automáticas. Cuando confirman que la persona está pagando un servicio que no quiere, inician un expediente y en la mayoría de los casos logran dar de baja y que les devuelvan lo pagado hasta el momento. A la vez, en las visitas hace una tarea de concientización en el lugar para evitar problemas a futuro.

A este servicio le sumaron también las recorridas por escuelas secundarias, ya que los adolescentes también quedaron entre los grupos extremadamente vulnerables. Carrizo citó un caso de una escuela en la que una personas les ofreció hacer una campera para la promoción y que los estudiantes pagaron, pero luego resultó ser una estafa. Explicó que una vez que llegan a los establecimientos les dan herramientas para hacer compras seguras y también qué derechos tienen como consumidores según la ley.

A futuro Defensa al Consumidor buscará avanzar en más tareas de prevención y también agilizando el servicio. Carrizo dijo que implementaron un servicio digital, a través del chat bot DIDI, de Gobierno, pero que las denuncias siguen siendo en la mayoría presenciales. Además, quieren extender la red de oficinas que hay en distintos departamentos para tener una cobertura más amplia en la provincia. La funcionaria aseguró que mes a mes “aumentan las denuncias entre un 20 y 30%”, pero agregó que esperan que una vez que haya más personas usando los servicios digitales, este número siga creciendo. A la vez, cree que la educación será clave, ya que mientras más informada la población de sus derechos, más posibilidades tienen de defenderse ante estafas.

Cómo denunciar

Las denuncias o consultas a Defensa al Consumidor se pueden hacer presenciales en el Centro Cívico o cualquiera de sus delegaciones, llamando al número 4306408, al mail de fensaalconsumidor@sanjuan.gov.ar o por el chat bot CIDI.