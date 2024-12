“Definir qué es el dibujo es una de las grandes cuestiones” DANIEL SANTORO // Curador de la 3ra. Bienal Nacional que inaugurará el viernes en el Franklin Rawson

FOTOS MARIANO ARIAS

Prestigioso artista, Daniel Santoro -reciente ganador del premio Alberto J. Trabuccoa (que organiza la fundación homónima, dependiente de la Academia Nacional de Bellas Artes)- está de nuevo en la provincia, de cara a la inauguración de la Bienal Nacional de Dibujo, de la cual es curador y jurado. Se trata de la tercera edición de la convocatoria que este año tuvo récord de aspirantes y que mostrará las obras de más de 90 artistas de todo el país -seleccionadas por Santoro, Roberto Amigo y Lucas Di Pascuale- “celebrando el dibujo como disciplina esencial dentro de las artes visuales’. A punto de correr el telón para la inauguración, pautada para el próximo viernes en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson (ver aparte), Santoro habló con DIARIO DE CUYO sobre cómo se posicionó este certamen, el criterio de selección, la evolución de la disciplina en el país y lo que reflejarán las obras de este salón.

Santoro en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, en pleno proceso de montaje de la 3ra. Bienal de Dibujo.

– Con la exposición de la Bienal ya prácticamente montada ¿Qué se observa?

– Trabajamos con criterio lo más amplio posible, porque hoy en día definir qué es el dibujo es una de las grandes cuestiones. De todas maneras hay que ponerse de acuerdo, porque por ejemplo hay obras que son bordados y algunos pensarán que eso no es dibujo, pero sí, se puede entender como dibujo; también hay cerámica… Entonces decimos que hay una visión ampliada del dibujo, que hace que la muestra sea muy variada. La verdad es que viéndola ya casi colocada es muy interesante, mucho contraste, hay todo tipo de tamaños, todo tipo de técnicas. La verdad es que esta Bienal es un salón importantísimo en el país…

– ¿Se consolida a nivel nacional?

– Hemos hablado mucho en Buenos Aires y hoy en día la Bienal de Dibujo de San Juan es uno de los grandes acontecimientos artísticos, al menos en la materia no se registran otros, así que es muy esperado; incluso me han dicho que viaja mucha gente de distintas provincias… Hubo más de 800 envíos, es todo un récord, es muy difícil; incluso en el Salón Nacional, en el Municipal de Buenos Aires, creo que no se llega a esa cifra. Y lo asombroso es que es la tercera edición, es muy joven y realmente se instaló. De pronto esta forma de selección tan amplia hace que sea muy participativa.

– ¿No hay certámenes de este tipo en el país?

– Esa es otra cosa, generalmente son todos de pintura, pero ahora lo que ha pasado con el dibujo, esto de que se ha expandido la idea de lo que es, ha hecho que se convierta en algo mucho más importante y mucho más masivo. Se practica mucho el dibujo, la pintura en general también, pero el dibujo ha crecido de manera exponencial.

– Es curioso como algo tan básico y transversal pudo haber sido relegado en un tiempo…

– Exacto, y sí tiene ese carácter, hay algo primitivo en el dibujo. Algo que uno puede hacer con una herramienta dura en una pared termina siendo un dibujo. La pintura necesita más elaboración, medios técnicos e incluso más plata para practicarla asiduamente. El dibujo se puede hacer con cualquier cosa, en cualquier superficie… Se puede decir que no hay ninguna imposibilidad desde el punto de vista económico. Bueno, eso lo ha hecho popular y al mismo tiempo sofisticado, porque se encuentran nuevas técnicas…

– ¿Ha permitido que deje de ser una herramienta para otro fin y adquiera más valor por sí mismo?

– Exactamente. Antes el carácter del dibujo académico era como la preparación para la pintura o la escultura, la idea de que el dibujo era el boceto de algo más importante. Hoy en día el dibujo es en sí mismo, se define a sí mismo y entonces ya es otra cosa.

– Desde sus primeros pasos hasta hoy ¿En qué evolucionó? ¿Técnicas, materiales, la misma cabeza de los dibujantes?

– En todo eso que decís y más, los medios tecnológicos, el lenguaje, que se abrió definitivamente… Incluso genera ciertas discusiones, como decía antes: ¿Hasta dónde es un dibujo y cuándo empieza a ser una pintura, por ejemplo? Porque se puede incorporar color y otro puede decir “Ah no, eso es una pintura’; y no sé, porque sigue teniendo ese carácter de emergencia… Entramos en el lenguaje pleno de la pintura cuando empieza a fusionar lo matérico, ahí sí hay un carácter pictórico indudable; la capa, el empaste de la pintura empieza a pesar, entonces la idea de dibujo ya se debilita y estamos en el territorio pleno de la pintura; pero cuando solo hay color, uno puede verlo como pintura y otro como dibujo. Pasa lo mismo con la escultura, hay dibujos en la tridimensión que pueden hacerse con alambres o hilos y es dibujo, otros lo podrán ver como una escultura. Esa ambigüedad también está presente acá y eso hace que hablemos de campo expandido del dibujo.

– ¿Es un debate que llegará a una conclusión, que dirá finalmente “esto sí es dibujo, esto no es’; o lo que cuenta es el debate en sí?

– Esa es otra de las cosas ¿no? Evidentemente creo que a la larga va ganando terreno la idea de dibujo, la idea misma de dibujo se va tragando todas esas zonas medio grises y terminan siendo aceptadas como dibujo: dibujo con color, dibujo en la tridimensión… Invade lo que antes era patrimonio de cada una de las técnicas…

– ¿Y es importante que el público sepa, entienda esto; o no?

– Sería un lindo debate para dar. Creo que el Museo está pensando en que esto mismo haga una tarea pedagógica, que es importante. Seguramente se plantearán esas cuestiones, tal vez se haga alguna conferencia, veremos… Pero sería muy interesante, incluso hablar con los participantes, que son los más interesados en que se amplíen estas cosas teóricas.

– Este recorte que hicieron, esta muestra ¿Es representativa del dibujo argentino hoy? ¿Es necesario que lo sea?

– Sí, sí, el nombre que le di al texto curatorial es “El estado del dibujo contemporáneo argentino’. Esta muestra acá en San Juan, y con la participación masiva que tuvo, con artistas incluso de gran jerarquía, es realmente una muestra del estado en que se encuentra del dibujo contemporáneo argentino, sin duda. Y la verdad es que me alegra muchísimo ser parte, yo estoy muy feliz de que me seleccionaran como curador.

DATO

3ra. Bienal Nacional de Dibujo. Reúne obras de más de 90 artistas argentinos seleccionados. En paralelo, 5ta. edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, con 30 artistas sanjuaninos elegidos. Inauguran viernes 6 de diciembre, 20 hs, Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Gratis.