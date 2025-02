Desamparados emprende su viaje hacia Pergamino

Llegó el día. Tal vez fue la semana más intensa y corta en todo este Regional Amateur para Sportivo Desamparados y es que en la previa de la finalísima por el ascenso ante Ben Hur del domingo en Pergamino, este jueves el plantel que conduce Luis Murúa cerró su preparación en Puyuta en un ambiente de muchísima confianza. En lo futbolístico, el entrenador del Víbora no entregó certezas y solamente apunto a trabajos en espacios reducidos, remarcando en la charla previa que todos los detalles y la formación se confirmará mañana ya en Pergamino en la última práctica. Además, este jueves incluyó la bendición del padre Solar en la Basílica de Desamparados, en un momento más que especial para todos en Puyuta. Remarcando que este viernes el plantel tendrá jornada libre y que a las 21 partirán a Buenos Aires, con el respaldo y el aliento de sus hinchas que prometen un banderazo excepcional. Sin Thomas Romero, quien fue expulsado en la ida y recibió dos fechas, además sin Stancatto que vio la roja en la revancha ante Pacífico y con la desvinculación practicamente de Marcelo Guajardo, lesionado, en Sportivo se espera que el técnico Murúa defina la formación ya en suelo pergaminense. De todas formas, una probable iría con Real en el arco; Valencia, Gil y Gómez en la línea de tres en el fondo. Ceballos, Moral, Decimo, Rodríguez y Marcos Figueroa en el mediocampo y la dupla Agustín Torres con Omar Benavídez en el ataque. Podría ser que decida jugar con línea de cuatro y ahí, Ceballos se retrasaría a la posición natural de lateral por la derecha pero considerando lo que ya planteó en otros partidos, Desamparados iría con línea de tres. Hoy empezará el viaje a la ilusión del regreso al Federal A y en Sportivo todos quieren ser parte.

Los árbitros de las finales

El partido final por uno de los cuatro ascensos del Regional Amateur entre Ben Hur de Rafaela y Desamparados de San Juan será dirigido por Matías Billone Carpio, con Emanuel Serale y Lucas Coltro como asistentes, y Alba León como cuarto árbitro, todos de Córdoba. El encuentro dará inicio a las 18.15 en el estadio Miguel Morales de Douglas Haig de Pergamino. Es la misma cuaterna que estuvo en el partido de ida entre Ben Hur y Juventud de Gualeguaychú, que empataron 0 a 0 en el estadio Néstor Zenklusen hace 11 días.

En cuanto a las demás finales por el ascenso al Torneo Federal A, tendrán estos los árbitros designados: Costa Brava de General Pico vs. CAI de Comodoro Rivadavia (en Viedma): Marcos Santos (Chañar Ladeado). Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Graneros de Tucumán (en San Francisco): Marcos Liuzzi (Ayacucho). Mitre de Posadas vs. Acción Juvenil de Río Cuarto (en La Banda): Mauricio Martin (Tucumán).