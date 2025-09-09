Desamparados no pierde las esperanzas Tras perder ante Marquesado, ¿se abre una nueva chance?

Por su historia de hace unos años en el Federal A que incluso lo tuvo también disputando la B Nacional, en Sportivo Desamparados no pierden las esperanzas de poder disputar un torneo nacional que, en este caso, sería el Torneo Regional Amateur, que iniciará dentro de un mes y que a comienzos del 2026 repartirá cuatro ascensos al Federal A. Después de perder ante Marquesado el sábado último y de caerse esa chance única de conseguir el boleto para ese torneo, en Puyuta no pierden las esperanzas de poder conseguir una licencia para poder disputarlo.

Desamparados perdió la final del Regional pasado ante Ben Hur de Rafaela a comienzos de este año y ese sería el argumento que presentaría el Víbora para ganarse su derecho de participación. Para la institución que mañana miércoles cumplirá 106 años, el hecho de no disputar el Regional marcaría un año negro, pues sería la primera vez en muchos años que no competiría a nivel nacional, y sin dudas, traería acompañado un panorama negro en los ingresos económicos conociendo la convocatoria de su gente.

Lo cierto es que Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, en declaraciones a Radio Santa Cecilia el sábado por la noche, brindó un panorama sobre los equipos que hoy están clasificados al Regional. Según el mandamás de la Liga, actualmente San Juan cuenta con dos representantes: Atenas por ser el campeón del año pasado y Marquesado, precisamente subcampeón de ese año, que selló el pasaje venciendo a Desamparados, que se ganó el derecho a ese encuentro por ser el mejor equipo en la tabla general del 2024.

Según Valiente, ahora buscarán más plazas para el Regional aunque si el Consejo Federal lo aprueba en este caso los beneficiados serían Unión de Villa Krause y Colón Junior, campeón y subcampeón del Torneo Apertura 2025.

“En el reglamento está establecido que la Liga Sanjuanina por tener 30 equipos le corresponden 2 plazas; en caso de que gestionemos dos plazas, serían para el campeón y subcampeón del Torneo de Invierno. Esto se reglamentó en el comienzo y nunca se estableció darle una plaza a algún equipo por llegar a la final del Regional Amateur, sólo se estableció la tabla general del torneo sanjuanino como vía clasificatoria”, afirmó Valiente sobre la chance a la que se aferra Desamparados de poder participar del certamen.

¿Si algún equipo optara por no jugar el certamen, Desamparados podría ir por esa vía? Valiente fue claro: “Esto siempre sucede, si llega a pasar que algún equipo no lo juegue, para que la Liga no pierda la plaza sí se buscaría reemplazante”.

Si bien Unión y Colón la tienen más fácil para meterse en el certamen y es casi un hecho que San Juan conseguirá al menos esas dos licencias, en Desamparados la esperanza no está perdida.