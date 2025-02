Desde hace al menos 58 años no había olas de calor tan intensas El dato fue aportado por el climatólogo Germán Poblete.

San Juan enfrenta una de las temporadas más sofocantes de las últimas décadas, con una segunda ola de calor que, según el climatólogo Germán Poblete, no tiene precedentes en al menos 58 años. “La semana pasada tuvimos un viernes, sábado y domingo tremendos, un lunes moderado y el martes recién apareció un frente débil que trajo el refresco del sur”, detalló. Sin embargo, este alivio fue fugaz: “Tuvimos un miércoles de transición, pero ya el jueves se sintió que empezó la nueva ola, que se va a extender hasta el lunes”. Poblete dijo que, según sus registros, que comienzan en el año 1967, “un fenómeno así de dos olas de calor con la intensidad que están presentando, no se ha dado. Hubo olas de calor típicas de 3 o 4 días, con 2 o 3 días de 40ºC, pero así de dos tan largas y tan cercanas no hay registro”.

La temperatura máxima en San Juan alcanzó ayer los 39.9°C, y se espera que hoy y mañana, con 41ºC, se supere esa marca, mientras que el lunes el termómetro podría trepar hasta los 42°C o incluso más, quedando cerca del récord absoluto del siglo: 45.4ºC en enero de 2003.

San Juan es conocida por sus veranos calurosos, pero las temperaturas de este verano han superado incluso las expectativas de los especialistas. Según Poblete, esta nueva ola de calor se debe a varios factores atmosféricos que se instalaron desde el jueves. “Se instaló una dorsal o cuña en altura, a la altura de los 550 millibares, que es la presión de la atmósfera media, a unos 5.500 metros del suelo. Ahí se instala una alta presión muy potente y caliente que trae las siguientes consecuencias. Primero bloquea el flujo de refresco, como los frentes fríos, las bajas segregadas y las vaguadas provenientes de la Antártida”, explicó el climatólogo. Y agregó: “Segundo, al ser una alta presión, propende al descenso del aire, y cuando el aire baja, se calienta termodinámicamente porque se comprime al encontrar mayor presión atmosférica. Ese aire comprimido ahorra energía en forma de calor, lo que llamamos calor termodinámico”. “Tercero, el calor en superficie reactiva una baja presión, conocida como baja térmica del noroeste argentino, que refuerza las condiciones extremas de temperatura”, añadió.

El “alivio” será el próximo martes, día para el que el SMN prevé una máxima de 36°C.