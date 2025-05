Despedida a la sanjuanina Con los locales, Lima, Sánchez y Armoa jugará ante Cuba en el "Aldo Cantoni"

Con la presencia de tres jugadores sanjuaninos en su plantel, el seleccionado argentino de vóleibol se despedirá del país en San Juan, disputando dos partidos amistosos contra el seleccionado de Cuba, preparatorios para la participación en una nueva edición de la Liga de las Naciones, cuya primera fase se disputará en Canadá.

Matías Sánchez, armador, de 28 años, jugó en el Slepsk Malow Suwalki, polaco.

Bruno Lima, Matías Sánchez Pagés y Manuel Armoa Morel, en orden de antigüedad en “la mayor”, podrán mostrarse ante la gente que los vio nacer, crecer y desarrollarse en el vóleibol, el jueves 5 y el viernes 6 de junio.

En el que será un año arduo porque aparte de la Nations League, que comienza el 11 de junio; en septiembre se disputará el Mundial de Manila. El elenco nacional que dirige técnicamente Marcelo Méndez, comenzó a entrenar el 14 de abril pasado, y a medida que fueron culminando sus compromisos con sus equipos en distintas ligas del mundo, fueron sumándose el resto de los jugadores.

Manuel Armoa, opuesto de 22 años, juega en el AZS Olsztyn, de Polonia.

La Selección Argentina arribará a la provincia el próximo domingo y entrenará en el Estadio Aldo Cantoni, a la espera de los dos encuentros preparatorios, que se jugarán a las 21.30, posteriormente viajarán a Buenos Aires, desde donde emprenderán viaje a Canadá.

El Seleccionado Nacional vuelve a San Juan luego de siete años, cuando por la VNL se midió con Países Bajos.

Las entradas para el partido se venderán a partir del martes de la semana próxima por el sitio Autoentrada.com. También podrán adquirirse en la Federación Sanjuanina de Vóleibol y los clubes locales. Las populares: $6.000; Platea Oeste: $12.000.

> Fixture en la VNL

Argentina jugará la fase inicial de la Liga de Naciones en tres sedes: En Quebec, Canadá (11 al 15 de junio): vs. Canadá, Francia, Italia y Bulgaria. En Belgrado, Serbia (25 al 29 de junio): vs. Serbia, Cuba, Países Bajos e Irán. En Kanto, Japón (15 al 20 de julio): vs. Japón, Estados Unidos, Brasil y Turquía- Los ocho mejores jugarán los play off, donde se coronará al campeón.