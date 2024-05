Despliegue de voces en el Juan Victoria Realizará el estreno mundial de Argentina Nights. El Beruti será anfitrión.

El sábado 18 de mayo, el Auditorio Juan Victoria será la caja de resonancia de un concierto extraordinario, que protagonizará el Missouri State University Chorale, dirigido por el reconocido Cameron LaBarr y que tendrá como anfitrión al coro Arturo Beruti, conducido por María Elina Mayorga, con apoyo del gobierno de la provincia. “Argentina Nights’ es como ha llamado el MSU Chorale a esta presentación, nombre que toma de una obra creada especialmente para esta gira sudamericana, cuyo estreno mundial ocurrirá en San Juan. Se trata de una pieza en tres movimientos de William Averitt, con letra de Robert Bode, para coro y piano a cuatro manos.

“Es un coro fabuloso que además ha encargado a un compositor esta obra, Argentina Nights, para estrenar en el Auditorio, así que desde el punto de vista artístico tiene una importancia especial. Y además hará un repertorio diverso, muy interesante y atractivo’, comentó a DIARIO DE CUYO Mayorga. “El MSU es uno de los coros más importantes que hemos traído en nuestra historia, de un nivel descollante. Acaba de realizar una gira en Corea del sur y de actuar en el President’s Concert, una celebración muy importante en Estados Unidos, con una unión entre lo clásico y lo moderno: Lord Nelson Mass, de Haydn, y una obra para coro y orquesta compuesta para esa ocasión. Lo que quiero decir es que es un coro de un training artístico altísimo realmente’, acotó la directora sanjuanina, recién llegada del Cork International Choral Festival, Irlanda, donde participó como miembro del Consejo del Choral Festival Network; gran vidriera en la que además promocionó el Concurso y Festival internacional del coros San Juan Canta, que tendrá lugar en junio de 2025, con el también prestigioso Dr. TJ Harper (Los Ángeles, Estados Unidos) como presidente del jurado.

El Chorale actúa por invitación especial en festivales, congresos y concursos nacionales e internacionales. Durante la última década ha realizado giras por Sudáfrica, Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y China, entre otras; y ha grabado varios álbumes. Está comandado por el Dr. Cameron LaBarr, Doctor en Artes Musicales, director del programa Estudios Corales en la Universidad de Missouri, en la que dirige también el Coro de Hombres, del Gran Coro y del Coro de Cámara. En paralelo, es curador de dos series corales donde apoya a compositores emergentes y establecidos. Junto a él trabaja Parker Payne, pianista colaborador del programa de Estudios Corales y, entre otras cosas, es miembro de voz de la Academia de Grabación de los Grammy

Dato no menor, en este viaje a Sudamérica también se sumará el aclamado y joven cantautor Erich Eastman (It’ll be Alright, Fever Dreams, etc.), que interpretará algunas de sus últimas piezas con el Chorale, en un recital que vuelve a levantar la vara en los espectáculos de su tipo en San Juan.

DATO

Argentina Nights. MSU Chorale y Coro Beruti. Sábado 18 de mayo, a las 21:30 hs, en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución $3000.

El programa

Coro Arturo Beruti

– Cantate Domino, de Josu Elberdin

– I Hear Thy Voice, de Susan LaBarr

– Chacarera de las piedras, de Atahualpa Yupanqui / V. C. Gustavo Felice – Guillermo Illanes, bombo legüero

MSU Chorale y Coro Beruti

– Una de dos, de Carlos Guastavino – Del ciclo “Indianas’ / Parker Payne, piano

MIRA TAMBIÉN Científico argentino propone más controles nucleares a Irán

MSU Chorale

– Kyrie (2003), de la Missa Regenis, de Ugis PraulinÜ

– Avoonan Dbishmayya (2016), de Ilyas Iliya / Solista: Jan Veljak, barítono

– O Salutaris Hostia (2009), de Eriks EÜenvalds / Solistas: Emily Owings, soprano; Gabrielle Pierle, soprano

– El último café, de Cátulo Castillo, Héctor Stamponi / V. C. Emilio Dublanc

– Dos Canciones, de Ruthie Foster: 1. Mama Said 2. Death Came a Knockin’

– Heavenly Home: Three American Songs, folclore estadounidense tradicional / V. C. Shawn Kirchner: 1. Hallelujah 2. Angel Band 3. Unclouded Day

– The Times They Are A-Changin’, de Bob Dylan / V. C. Adam Podd

– It’ll Be Alright, de Erich Eastman /Erich Eastman, guitarra y solista

– Mary Had a Baby, Spiritual Tradicional / V. C. Roland Carter, Solista: Tanner Munson, tenor

– Argentina Nights, de William Averitt, Robert Bode / Parker Payne y Jim Wilson, piano a cuatro manos: I. Jungle Night II. La Plata Serenade III. They Dance