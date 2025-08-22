Después de la guerra, la Conmebol tiene la pelota

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció oficialmente la cancelación definitiva del partido entre Independiente y la Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, a raíz de los graves incidentes ocurridos en el estadio.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado de la Dirección de Competiciones del ente sudamericano apuntó directamente a la “falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad” como el motivo principal para no poder continuar con el encuentro.

El futuro del partido, en manos del Tribunal de Disciplina

Tras la suspensión y posterior cancelación, la resolución de la serie ya no se definirá en el campo de juego. El organismo informó que toda la documentación sobre los hechos de violencia será analizada por sus órganos disciplinarios para tomar una decisión.

Partido cancelado: El encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana “queda cancelado” de forma definitiva.

Caso derivado: El expediente con todos los informes de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será elevado a los “Órganos Judiciales de la CONMEBOL”.

Decisión pendiente: La Comisión Disciplinaria será la encargada de tomar las “futuras determinaciones”, que podrían incluir duras sanciones para los clubes y la definición sobre el resultado de la serie.

En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes.

>Desmienten sanciones graves

Conmebol desmintió la autenticidad de un comunicado que se viralizó el jueves y que anunciaba sanciones ejemplares para Independiente y la Universidad de Chile por los graves incidentes. Fuentes del organismo confirmaron que el documento es falso y que aún no hay una decisión oficial.