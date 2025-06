Un inquieto de la docencia dice adiós luego de 43 años Es Américo Sirvente que sobresalió por su incansable vocación docente que trascendió fronteras.

Es casi imposible seguirle el ritmo de la conversación. Tiene tantas cosas para contar y tanta pasión por lo que hace que habla lo más rápido posible para hacer un repaso de los logros obtenidos en sus 43 años de docencia, una profesión con la que trascendió los límites de la provincia y del país. Es Américo Sirvente, que a los 73 años se retira de la docencia y haciendo lo que más ama: enseñar. El próximo miércoles, este ingeniero civil e informático dará la última clase como docente titular, cerrando una carrera ejemplar dedicada a la educación y a la innovación tecnológica. Mientras tanto, el Concejo Superior de la UNSJ considera la posibilidad de darle el Título Doctor Honoris Causa por su trayectoria.

En 1982 años Américo Sirvente se recibió de ingeniero civil e informático e inmediatamente comenzó a dar sus primeros pasos como docente en la Facultad de Ciencias Exactas. Y, desde entonces, se dedicó a la docencia y a la investigación, diseñando y desarrollando proyectos educativos innovadores con las metodologías MeDHiME y MeDHiVE para la formación docente en competencias digitales, adoptadas en países de Latinoamérica. ‘Es estoy triste por retirarme porque siento que me sobran las pilas para seguir entregando mis saberes y experiencias a alumnos y docentes. Es que estoy acostumbrado a estar en permanente actividad. Sólo en el 2024 di 38 conferencias en Guatemala y 10 más en otros lugares, trabajé en tres proyectos de extensión, egresé a 30 alumnos de las talleres que doy en el PAMI y di clase a cientos de alumnos en la Facultad. Voy a extrañar todo esto, pero no voy a quedarme quieto’, dijo el docente.

Sirvente dijo que ya les avisó a sus alumnos que la clase del próximo miércoles será la última. Pero que podrán seguir en contacto porque continuará con las conferencias, esas con las que se hizo reconocido fuera del país y por las que fue elegido ‘Mejor conferencista a nivel mundial’ por el sitio ‘mentesalacarta.com’. ‘Paralelamente a la docencia me dediqué a la formación de docentes en el uso de la tecnología a través de las metodologías que yo mismo diseñé, y en eso sigo y seguiré trabajando porque me hice conocido en otros países que ya me convocaron para participar en congresos y conferencias el próximo año’, adelantó.

El docente de la UNSJ dijo que esta trascendencia latinoamericana surgió en el 2012 cuando se le ‘ocurrió’ presentar en Colombia uno de los 4 libros que escribió sobre sus metodologías educativas y tecnológicas. Tras este evento, el gobierno de ese país lo convocó para capacitar a 1.200 docentes. ‘Fue increíble, me sentí un artistas famoso actuando frente a un público multitudinario. No era Lali, pero los hice hasta bailar. La pasaron tan bien que al otro día me volvieron a citar para hacerlos bailar’, dijo el profesor.

Sirvente sostiene que el humor en el aula ‘es clave para el aprendizaje’ porque cuando se recibe algo con humor, el concepto permanece más tiempo.

Por su trayectoria profesional y la huella que dejará en la institución, miembros de la UNSJ presentaron un proyecto en el Concejo Superior para distinguir a Américo Sirvente con el título de Doctor Honoris Causa.