Diez años en el lírico pop Considerado el primero en tomar la posta del género en el país, actuará en el Teatro Sarmiento.

Ya en las últimas instancias de su tour Noche lírica italiana y en el marco de las celebraciones por su décimo aniversario, el grupo Héroe -enrolado en el género lírico pop, más conocido en el mundo entero como “classical crossover”- aterrizará en el Teatro Sarmiento este domingo a las 20.30 hs. Con un repertorio de grandes éxitos de la ópera, con canzonettas y piezas emblemáticas de la música popular, el trío hará gala de su particular “juego vocal” plasmado en 2 producciones discográficas.

Luego del éxito de su anterior gira con Las canciones más bellas del mundo, con la cual atravesaron gran parte del país, Héroe retorna a las rutas proponiendo una velada en la que no faltarán composiciones propias como Unidos por la paz, una de las 3 creaciones que el grupo grabó en las Islas Malvinas con Ricardo Mollo en guitarras. Previo a su arribo, Alejandro Falcone, voz líder de este proyecto dialogó con DIARIO DE CUYO sobre el nacimiento de lo que ellos mismos consideran, hasta ahora, “el único grupo argentino representante del género lírico pop”, con Falcone, el barítono Federico Picone y el tenor Sebastián Russo. Se estrenaron en 2014, tuvieron trascendencia internacional gracias a las redes sociales y las plataformas musicales y el 15 de noviembre celebrarán su primera década en el ruedo, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

“En San Juan presentaremos un espectáculo preparado especialmente que lleva composiciones de los dos discos nuestros, el último aún sin estrenar que incluye como invitado a León Gieco con Sólo le pido a Dios”, explicó quien inició su carrera en 1995 fue telonero de Diego Torres y también llegó al Teatro Metropolitan como tenor acompañante de Cecilia Milone en Morocha y Pasional en 2007, el mismo año que escuchó a Picone y le “voló la cabeza”, como recordó. Es que, sus objetivos artísticos iban mucho más allá de la lírica.

“Yo vengo del rock pesado, donde tocaba la guitarra, nada que ver… Era una gran dicotomía en mi vida porque siempre amé la ópera y no sabía cómo llevar ambas pasiones, cómo unirlas. Cuando apareció Andrea Bocelli y escuché su fusión de estilos, me volví loco. Así nació este estilo lírico pop que no se conoce mucho en el mundo, pero tiene grandes voces, generalmente de Europa y Estados Unidos; y surgieron grupos como los ingleses de Il Divo y los italianos de Il Volo, lo que me motivó a crear el primer conjunto lírico pop de Argentina y Latinoamérica”, evocó.

En 2014, cuando hizo su debut en el Salón Dorado del Teatro Colón con la soprano Liliana Gatas y la pianista Cecilia Fracchia, Falcone decidió que era hora de concretar su sueño. Así, convocó a Federico -director y actor principal de El fantasma de Canterville de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, La Bella y La Bestia, y Drácula el musical- y a Sebastián -que pasó por los mayores teatros argentinos como el Teatro Colón, Cervantes, Opera, Coliseo y Lola Membrives, además de actuar en la apertura y cierre del Snow Polo World Cup 2016 en Tianjin, China-.

“Los 3 coincidimos en que era una locura muy linda y desde ese momento venimos haciendo historia representando a la Argentina con este estilo que lleva inflexiones del pop y el rock. Ya llegamos hasta a África, como nos sucedió con el tema Soñemos que todo es posible, bailada por más de diez mil personas. En ese clip sumamos a los seis líderes por la paz más importantes de la historia, como Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, María Teresa de Calcuta, John Lennon y el Padre Pedro Opeka, el argentino que ya montó una ciudad sobre un basural y fue candidato a Premio Nobel de la Paz. El video llegó a manos del Padre, que se emocionó tanto que hace que esta canción se baile en sus celebraciones. Nunca nos imaginamos esto, lo hicimos desde el corazón”, reflexionó Falcone.

Y, sumándose a la onda de llevar la lírica a todos los sectores de la sociedad, en nombre de sus compañeros el hacedor subrayó que “fueron los famosos Tres tenores -el conjunto compuesto por José Carreras, Plácido Domingo y el fallecido Luciano Pavarotti- quienes bajaron la lírica al pueblo, porque en ese momento era para pocos y resultó todo un movimiento. Hay gente que no sabe lo que es la lírica hasta que asiste a un show como estos”, mencionó el vocalista.

De este modo, a lo largo de sus primeros 10 años en el ambiente, la agrupación resaltó entre sus “grandes logros” la llegada a las Islas Malvinas para rodar 3 videos: Uno fue Aleluya, de Leonard Cohen, con Susana Cardonnet al piano, “una histórica repertorista del Colón y todo un honor para nosotros, dedicada a los que no pudieron volver y se quedaron custodiando las Islas”, como añadió Alejandro. Otro fue Desarma y Sangra, “con 20 argentinos que encontramos allá y 25 excombatientes”, recalcó. Y finalmente Unidos por la paz, de autoría propia, “al que un teniente británico que ofrece charlas sobre el conflicto bélico en diferentes universidades, nos pidió que agregáramos subtítulos para usarlo en sus conferencia”, dijo encantado.

“Estamos orgullosos de todo lo conseguido hasta ahora. Cuando pergeñé en mi cabeza este grupo, lo armé muy en serio, me tomé 10 años para armarlo porque quería que fuera de alto nivel. Ver que se está concretando es una emoción muy grande”, sostuvo Falcone, ya programando una agenda que los llevará a Uruguay y los hará debutar en Paraguay, Chile, México, Colombia y Ecuador.

Dato

Para el concierto de este domingo a las 20.30 hs en el Teatro Sarmiento (Av. Alem y San Luis), las entradas pueden adquirirse online en entradaweb.com.ar a $17.000, 15.000 y 13.000.