Ya hay 100 anotados para el plan oficial que ayuda a completar la educación técnica Es el FinEsTec con clases de apoyo a los chicos que terminaron de cursar y deben materias.

Ya hay 100 inscriptos, pero esperan superar esta cantidad. El fundamento: las inscripciones cierran el 1 de agosto y aún hay gente interesada en participar de esta propuesta educativa que ofrece ayuda para terminar de graduarse. Se trata del FinEsTec 2024, un programa de ayuda para estudiantes de las Escuelas Técnicas de San Juan que terminaron de cursar, pero que aún adeudan materias. Las clases de apoyo arrancan el próximo sábado con el objetivo de brindarles apoyo y acompañamiento para que obtengan el título.

Rodolfo Navas, subdirector de Educación Técnica, dijo que la cantidad de inscriptos superó las expectativas, pero que aún se espera que crezca. Es que esta ayuda no sólo está destinada a los estudiantes técnicos que terminaron de cursar en el 2023, sino también en años anteriores, y sin tope. ‘El FinEsTec está pensado para las personas de cualquier promoción que terminaron de cursar los estudios secundarios en una Escuela Técnica y que no obtuvieron el título porque no rindieron las materias adeudadas. En el último Operativo Integral que se realizó en San Martín, dos personas de 35 años se acercaron a averiguar si podían ingresar a este programa de apoyo para poder graduarse. Por eso esperamos más inscriptos’, dijo Navas.

El funcionario agregó que las clases de ayuda arrancarán el próximo 3 de agosto y en 2 sedes. Se dictarán en la EPET Nro3, en Rawson, y en la EPET Nro 2, en Capital, los días sábados por la mañana para no interferir con el trabajo de quienes asistan a las mismas. También aclaró que este apoyo escolar no sólo está orientado a preparar a los estudiantes en las materias de especialidades (automotores, electrónica, construcción, etc.), sino también en asignaturas comunes (matemáticas, historia, etc.). ‘Los estudiantes contarán con un equipo de profesores expertos en las diferentes especialidades que conformarán diferentes grupos, de acuerdo a cada especialidad, para dar las clases. A ellos se sumarán los docentes de las materias comunes que también se organizarán para que los horarios no se superpongan de modo que un mismo estudiante que requiera apoyo en especialidades y materias comunes pueda tomar ambas clases sin inconvenientes’, dijo Navas.

El subdirector de Educación Técnica agregó que este apoyo y acompañamiento a los estudiantes técnicos que adeudan materias, y que no pueden graduarse por este motivo, se mantendrá hasta fin de año, ya que las mesas para rendir serán en octubre y en diciembre como marca el calendario escolar.

INSCRIPCIONES

Los interesados en ingresar al programa FinEsTec pueden inscribirse en la Dirección de Educación Técnica, en el 2do Piso, Núcleo 3, del Centro Cívico. Presentar el certificado de materias adeudadas emitido por la Escuela Técnica a la que se asistió y fotocopia del DNI. En caso de que el estudiante no pueda asistir a inscribirse puede hacerlo un familiar.