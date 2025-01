El ABC del teatro musical tiene firma sanjuanina El compositor, productor y director radicado en Buenos Aires publicó un libro sobre esta disciplina.

Experiencia en el rubro no le falta. Hace más de una década, Pablo Flores Torres comenzó a trazar su camino en San Juan, subiendo a escena -con más ingenio, talento y ganas que recursos- un buen número de comedias musicales, musicalizadas y dirigidas por él. El traje del emperador y Bajo el mar fueron algunas de las que concretó de la mano de un elenco propio, tan joven como él. Después se fue a Buenos Aires, buscando ampliar sus horizontes y lo logró con creces. Al poco tiempo ya estaba trabajando con nombres y firmas reconocidos -desde Pepe Cibrián a Disney- y luego comenzó a aportar sus propias creaciones a la cartelera porteña y de otras provincias, sumando su nombre a la lista de nuevos referentes del género. En ese tren traspasó las fronteras argentinas y se convirtió en cabeza en Argentina de la Performer Cup World, Mundial de Artes Escénicas Deportivas. Inquieto, solo el año pasado hizo la Performer Cup América y fue parte del Mundial de Italia; estrenó Albus (sobre Dumbledore) en España y sus melodías sonaron en el musical italiano Sin alas ni gloria. Entretanto, en su tierra ganó el premio Hugo a Mejor música original (por su tema Nos llama el mar, para La Isla del Tesoro), estrenó Deolinda (su musical sobre La Difunta Correa), compuso la música de Brochero, Dorian y El salmista, por citar algunas; y continuó con su trabajo de docente y productor de artistas, entre otras tantas cosas. Y con buena parte ese bagaje, el compositor y productor musical sanjuanino concretó otro de sus grandes anhelos: Acaba de publicar Cómo crear un musical, el primer libro de su tipo hecho en el país, de momento en versión E-Book, ya que en marzo saldrá en papel.

“Sobre teatro musical no es el único libro, porque hay unos que sacó Pablo Gorlero sobre historia de teatro musical, que cuentan cómo se generó en Broadway, en Argentina, etcétera. Pero sí es el primero sobre cómo crear, o sea, cómo hacerlo. De hecho estuve investigando y la única opción que que aparece es un curso en línea que hice yo sobre eso; todo lo demás es sobreproducción musical y otras cosas, así que sí, podría decirse que es el primero’, comentó Flores Torres a DIARIO DE CUYO.

“Éste es un proyecto que nació en plena pandemia. Todo empezó como el guión de un curso de teatro musical que dicté, pero después de revisarlo y darle varias vueltas, decidí convertirlo en un libro. La idea es que sea una herramienta práctica para todos los que aman el teatro musical, ya sea que quieran crear su propio espectáculo o simplemente entender mejor cómo se hace todo este mágico proceso. Mi intención es que justamente funcione como material de estudio y de trabajo para todos aquellos que se dedican profesionalmente al teatro musical y quieran escribir un musical; que puedan tener una guía sencilla y útil a mano’, explicó el autor. “Y también es para aquellos que son fanáticos y les gusta aprender sobre esto. Por más que no seas autor, dramaturgo o hacedor del teatro musical, si te gusta el género sirve también, porque complementa muchísimo’, se explayó quien, desde 2022 en adelante se ocupó de aggiornar el material.

“Cómo crear un musical le da prioridad a la forma más efectiva -por lo menos para mí y para la gente que trabaja en este ámbito- de generar, por lo menos, los pilares fundamentales de un musical, lo esencial que hay que tener en cuenta. Lo hace de forma muy coloquial, dando ejemplos con muchos musicales muy conocidos o ejemplo de trabajos que hice. No quiero pecar de decir que tengo una carrera extensa, porque soy joven en ese sentido, pero sí tomo de todos los musicales que he trabajado experiencias que me han valido reconocimientos súper lindos, como premiaciones y otras cosas, que muestran que evidentemente hay un camino, que puede ser el correcto’, expresó el hacedor, que confiesa que también es un gusto que quería darse.

“Teniendo en cuenta que tenía material escrito hace tanto, lo actualicé, acomodé algunas cositas y lo transformé en este libro que sirve como guía, que puede ser un puntapié; es lo que estoy buscando y es lo que creo que va a suceder’, acotó el sanjuanino, que no dudó en decir que es algo que a él le hubiera gustado tener a mano cuando se paró en esta arena.

“Es realmente como lo principal que a uno le gustaría leer cuando empieza en este mundo. Yo soy una persona que ha investigado muchísimo, hay mucho trabajo en inglés al respecto, pero muy abocado a la producción de Broadway, que es una cosa totalmente ajena al resto del mundo. Entonces, lo que yo hice fue condensar mi experiencia y trabajarla en conjunto con la forma en la que se hacen las grandes producciones, pero teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que lo va a leer son desarrolladores independientes y que muy pocas veces se tiene un respaldo monetario monstruoso detrás como para poder desarrollar producciones grandes. Mi libro está más aplicado a eso, a la gestión o a la autogestión, por así decirlo, del teatro musical’, puntualizó el artista, quien guarda un profundo deseo, que compartió con sus seguidores: “Espero que este libro sirva de inspiración y ayude a más gente a llevar sus ideas a los escenarios’.

Cómo crear un musical

Pablo Flores Torres con su primer libro, que es además la primera publicación de su tipo realizada en el país, una “guía práctica pensada para todos los amantes del Teatro Musical’, como lo definió. Cómo crear un musical ya se puede adquirir en versión E-book (libro electrónico) por Mercado Libre y se puede leer en Kindle, iPad o celular. En marzo saldrá su versión impresa en papel. Cuenta con ilustraciones de Mele Calderón y William Acse; y la revisión estuvo a cargo de Gabriela P. Manildo, Paula Kisel y Lelé Montero.

“En sus páginas comparto mis conocimientos, mi método de trabajo y las herramientas que me dieron tantas alegrías artísticas a lo largo de mi carrera’, escribió el autor.