El arte de encontrar a Dios

Que a través del arte se puede llegar y reflejar a un Dios vivo, quedó más que demostrado ayer en el Colegio Don Bosco, epicentro de la tercera edición del Encuentro del Pueblo de Artistas -EPA En concierto-, organizado por la Pastoral Artística de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo (que coordina el Padre Martín Nacusi), con el apoyo de Salesianos de San Juan. Una jornada de fe y alegría que comenzó en la mañana y se extendió hasta bien entrado el sol, protagonizada por artistas de dentro y fuera de la provincia, y que tuvo como gran protagonista a Cristóbal Fones, sacerdote jesuita oriundo de Chile que ha trascendido fronteras con su música y para quien fue su debut en estas tierras donde hace tiempo lo esperaban. Sencillo y cálido, se entregó al diálogo, hizo su esperada y profunda Oración Cantada en el templo y también celebró misa.

“A veces en el ejercicio nos toca estar más o menos expuestos, ser más o menos conocidos, pero el foco no es ese, sino la fidelidad a la vocación (…) Esto de que sea conocido lo veo más como un desafío permanente (…) Intento ser muy honesto, no pretender ser lo que no soy. Yo soy un simple cristiano como todos ustedes’, dijo a DIARIO DE CUYO Fones acerca de la popularidad ganada. “Es algo que para nada busqué, bajo ningún punto de vista, se fue dando de manera muy orgánica, yo nunca hice publicidad ni invertí en ninguna de estas cosas, se fue pasando la voz, se compartieron las canciones y como que me encuentro en esta situación que nunca busqué. Mi misión principal no ha sido la música, siempre más bien la música acompañó otra misión’, señaló el sacerdote, que estudió en Berklee College of Music. Y si bien aceptó que ser reconocido puede jugar a favor a la hora de comunicar, aclaró que “No percibo que mi misión sea ser un influencer, influir en la gente; sino a que se encuentren directamente con Jesús’. “Es una tensión permanente cómo aprovechar esa oportunidad que significa que haya gente atenta a lo que uno dice o hace, y al mismo tiempo no ser uno el centro de atención, sino tratar de ser una mediación para que encuentren a Jesús’, acotó el vicedirector internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, para quien la música permite comunicar la palabra de Dios “más allá de lo celebrativo’, atravesar otros espacios; y que en esta visita hizo cantar, orar y emocionar a los sanjuaninos.