El cantor que dejó en alto su pueblo

Hoy se inhumarán en Pocito los restos de Horacio Antonio Villafañe Ahumada, el entrañable Chango Huaqueño. Según comunicaron desde prensa del municipio de Jáchal, se le propuso a la familia donarle un espacio en el cementerio de Huaco donde se encuentra sepultado Buenaventura Luna, a quien él siempre rindió homenaje con su música.

El cantor murió ayer a los 71 años tras padecer una larga enfermedad y fue velado en la sala velatoria de la Municipalidad de la Capital donde familiares amigos y colegas le dieron su último adiós.

Nacido en Huaco el 6 de noviembre de 1953, el artista se convirtió en referente de la cultura de su pueblo natal y dejó huella de su arte como cantor y también como compositor con más de 100 composiciones de su autoría entre las cuales se encuentra su obra más conocida como es el caso de la zamba Jáchal en Noviembre, llegando a grabar 14 discos que dejó como legado y como joyas del folclore cuyano.

Con letras inspiradas en el paisaje y en las tradiciones, llevó con orgullo el amor por su tierra en cada escenario dejando huella de su talento en guitarreadas, peñas y festivales. Por esta razón, también informaron desde el departamento del norte que se declaró duelo departamental por 3 días y que el Presidente del Concejo Deliberante, Héctor Sánchez, presentó la iniciativa de declarar el 25 de agosto como Día del Folclorista Jachallero en su honor.