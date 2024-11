El capitán sabe lo que está en juego Nico Pelaitay analizó el primer paso del Verdinegro en el Reducido y lo que se viene.

Sanjuanino, capitán, referente. Datos de identidad Verdinegra para Nicolás Pelaitay que sabe lo que hay en juego en tiempos de Reducido para San Martín: cómo se debe jugar y cómo tienen que vivirlo. Lo pasó con la camiseta de Estudiantes de Caseros jugando la final hace dos temporadas, nadie mejor que él, sabe lo que San Martín vive por éstos días en la Primera Nacional. Fortaleza mental, sacrificio, concentración son las claves que Nico detalla en su análisis de lo que ya pasó y de lo que se viene.

‘Si alguien imaginó partidos fáciles y rivales fáciles está muy equivocado. Nos demostró Gimnasia y Tiro que el Reducido es otro torneo aparte. No hay margen de error y muchas veces, el rival tiene más por ganar que para perder y eso los hace durísimos. Demostramos contra los salteños que estamos muy mentalizados, muy metidos. No es fácil sostener esa fortaleza mental después de 39 partidos en la temporada, pero se viene lo que tanto trabajamos y queríamos. Así que es un momento especial que yo viví y que como capitán trato de transmitirle a mis compañeros’, analizó Pelaitay tras el lunes de práctica que tuvo el plantel Verdinegro.

Se vienen los Cuartos de Final y para Nico, el panorama es muy exigente: ‘Sea cual sea el rival, será durísimo. La única gran ventaja que tenemos es poder definir en San Juan y eso te potencia por la gente, por la familia, por la hinchada. Pero en estos mano a mano tenemos que estar muy bien de la cabeza para poder sostener los argumentos que nos han llevado hasta dónde estamos hoy. San Martín consolidó una manera de jugar, un rendimiento propio y eso tenemos que sostenerlo siempre. Volvimos a demostrar que en nuestra cancha somos sólidos y eso suma’.

En lo personal, el capitán de San Martín recuperó titularidad absoluta y rendimiento particular tras molestias musculares que lo sacaron de la formación: ‘Me siento en plenitud. Muy firme en lo físico y muy metido en lo anímico como para poder aportarle al grupo. Se viene el momento más especial de toda la temporada y tenemos que estar a la altura de lo que San Martín significa’.

El próximo rival sea cual sea no es particularmente objeto del análisis del capitán: ‘En este tramo del año, todos son complejos. Nosotros tenemos que estar concentrados en lo nuestro, en no cometer errores porque el margen es mínimo y se paga caro cualquier desacierto. Nos hemos preparado para estos momentos y con el respaldo de nuestra gente, vamos a intentar el gran objetivo sabiendo que tenemos que ir partido a partido. Con la humildad de los que saben que no se guardan nada y con la convicción de que merecemos llegar a lo más alto. Es un campeonato muy duro, muy parejo. Nadie tiene asegurado nada pero San Martín sabe lo que se juega’.

> El rival para Cuartos de Final

La particular interpretación reglamentaria para el ordenamiento de los 8 equipos de Cuartos de Final del Reducido, modificó todo el panorama en San Martín que con el partido que al cierre de esta edición jugaban All Boys contra Colón de Santa Fe, recién definirá próximo rival en esa instancia buscando el segundo ascenso. Si pasaba All Boys, el Albo de Floresta será el próximo desafío para el Verdinegro, mientras que si Colón se metía entre los ocho, San Telmo será el rival del equipo de Antuña. El Lechero dejó en el camino a Gimnasia de Jujuy y en el caso de ser rival sanjuanino, el partido de ida será en San Telmo y la revancha en San Juan, remarcando que en la temporada no jugaron. En cambio con All Boys, San Martín ya jugó en la temporada ganando primero en San Juan y perdiendo luego en Floresta.