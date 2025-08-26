El cine que ayuda a sanar El cortometraje, primera obra experimental de la sanjuanina Ana Bustelo, inicia un recorrido por salas nacionales y festivales.

“Historias Breves”, el histórico ciclo que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) desarrolla hace 30 años, presentó su edición 23 en el Cine Gaumont de Buenos Aires y entre los títulos proyectados, fue estrenado el cortometraje “Mamá, membrillo, dolor y sangre”, de Ana Bustelo, siendo la única pieza de autoría y producción sanjuanina dentro la cartelera compartiendo grilla con piezas de otras provincias. Este relato grabado en 2023 (con escenas en Pocito y Médano de Oro), cuenta con las actuaciones de María Pilar Mestre, Ruth Ovin, Gerónimo Mestre Giromini y Fabricio Saquilán. La ficción de 14 minutos cuenta la acción de una familia que sale asustada al exterior de su casa al acontecer un movimiento sísmico. Pasado el temblor, Esther se niega a ingresar al hogar, pero María, su hija, se embarca en un viaje emocional para descubrir el secreto que ha atormentado a su madre durante años. A medida que logran hablar, se desata un proceso de sanación, permitiendo a Esther enfrentar sus miedos mientras cocina dulce de membrillo. De acuerdo a la sinopsis del corto, habla del vínculo entre una hija y su madre, que refleja en parte, las experiencias, vivencias y temores que transitan las mujeres. “Básicamente lo escribí pensando un poco en los vínculos entre las madres y las hijas de clase media en Argentina y San Juan, particularmente, cómo son las exigencias en torno a la maternidad y los espacios de diálogo que se habilitan entre las mujeres, respecto a algunos hechos traumáticos y que hablándolos, puedan sanarse”, dijo Bustelo a DIARIO DE CUYO. La realizadora, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con varios proyectos como “El club de las fracasadas”, serie web (por la plataforma digital Cine.ar) y “El agua nunca dolió”, su ópera prima, actualmente en postproducción.

“Cuando pienso en una historia, pienso en las representaciones que hacemos como mujeres. Tengo imaginarios cercanos de mi familia, de hermanas, tías, primas y madres. Me cuestiono mucho sobre esas exigencias de tener la casa propia, de tener hijos. No es que la película esté basada en una historia real puntual que me haya sucedido, es una recolección de múltiples historias e imaginarios”, aclaró la autora. Desde Pez Dorado, su productora, Bustelo cuenta ahora con su primer cortometraje profesional (hizo otros anteriormente de modo amateur) que empieza a proyectarse por distintas pantallas en el ámbito nacional. Fue presentado en exclusiva en el Festival de Mar del Plata 2024 y tuvo su participación en el selección oficial del Festival Nacional de Cine de Luján ‘En Foco 2025’ y en el Festival Cine en Grande 2025, donde consiguió el premio a mejor actriz (por el papel de Pilar). Además del Cine Gaumont, también se pudo ver en el Espacio INCAA de Resistencia, Chaco. Ahora, las próximas proyecciones serán en el Festival Audiovisual de Bariloche (del 29 de septiembre al 5 de octubre).

“Notamos que es un corto muy latinoamericano. Creemos que el recorrido que tendrá esta historia por Argentina y otros países será muy oportuno, tiene tonos de drama, de realismo mágico, de terror por momentos. Hay varias capas que encajarán en diversos espacios para festivales”, comentó la directora. La productora está a la espera de recibir la confirmación de la inclusión del corto en la plataforma de Cine.ar (perteneciente al INCAA). Además, están realizando gestiones con salas locales para que en poco tiempo pueda proyectarse en la provincia.