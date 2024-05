El comerciante involucrado en el choque trágico contra un nene será sobreseído Para Fiscalía no está probado que violara su deber de cuidado a pesar de conducir bajo efectos de la marihuana y psicofármacos

Para el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, de las pruebas recabadas no surge ningún elemento para seguir sosteniendo que un comerciante manejó de manera imprudente, negligente o violando sus deberes como conductor al mando de su Dodge Ram, el día que se vio involucrado en el accidente que le costó la vida a un nene de 4 años en Pedernal, Sarmiento. Y por eso ya pidió audiencia para que un juez desligue con un sobreseimiento a Darío Jesús Cortez. Esa era también la salida buscada por los defensores de Cortez, Néstor Roly Olivera y Marcelo Sández.

El pedido del fiscal Grassi llegará a una audiencia ante el juez, luego de que el otro fiscal coordinador, Francisco Micheltorena, desestimara un reclamo de Jorge Guillén (abogado de la familia del niño), quien intentó evitar que Cortez sea desvinculado con el argumento de que no se habían considerado los testimonios de dos médicos, entre otros, que llevaban a concluir que el niño, Samir Zalazar, fue chocado con la parte delantera del paragolpe. Y que se hubiera descartado o no se tuviera en cuenta que el imputado conducía bajo los efectos de la marihuana y psicofármacos.

Todo pasó alrededor de las 17,30 del 11 de junio de 2023 en la Calle Proyectada, que desemboca cerca de la capilla de Pedernal. Ese día, Cortez atravesaba de Sur a Norte calle Proyectada, cuando paró y les pidió a unos niños que jugaban que sacaran una silla de la calle. Cuando los menores retiraron ese objeto y se situaron debajo de una galería, avanzó lentamente y fue ahí, a metros de la calle principal, que pararon su marcha a gritos y golpes en su vehículo. Era porque, atrás, estaba tendido el menor, al que cargó en su camioneta (luego de recibir algunos golpes) y lo llevó hasta el microhospital de Los Berros, donde nada pudieron hacer.

Para Fiscalía, la investigación demostró que Cortez no circulaba a elevada velocidad y que la propia víctima -eso atestiguó otro niño- se acercó de espaldas hacia la camioneta cuando reanudaba la marcha y fue embestido con la rueda trasera derecha (ahí hallaron manchas de sangre), sin que el comerciante pudiera percatarse de eso al no verlo por el espejo retrovisor. Los investigadores también concluyeron que, a pesar de las sustancias consumidas por Cortez, eso no influyó en su manera de manejar con cuidado.

Todo indica que el juez no se opondrá al planteo del fiscal coordinador. Y que la Parte Querellante tendrá que recurrir ante un tribunal superior si pretende revertir la salida que tendrá el caso.