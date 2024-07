La mitad de los conflictos judiciales se resuelve en la mediación y no llega a juicio Todas las causas de los fueros Laboral y de Familia, y en Mediación por Derivación Previa y Obligatoria, deben pasar por esta instancia. El 48% termina con resolución por esta vía, según la estadística oficial de febrero - mayo de este año.

En 2020 la Corte de Justicia de San Juan puso en vigencia el sistema de Mediación Judicial, que busca reducir la cantidad de juicios que ingresan por año a los juzgados del fuero Laboral y de Familia, y en Mediación por Derivación Previa y Obligatoria. Según datos proporcionados por el Centro Judicial de Mediación, el 48% de los conflictos judiciales finalizados entre febrero y mayo de este año, se resolvió sin tener que ir a juicio. En tanto que el fuero de Familia fue el encabezó las resoluciones por esta vía. Cabe destacar que tras el ingreso de una causa a los fueros mencionados, las partes involucradas deben participar obligatoriamente de una instancia de mediación, en la que disponen de 60 días para resolver su conflicto sin tener que llegar a juicio.

Del total de 2.134 causas finalizadas entre febrero y mayo de este año en el fuero Laboral, de Familia y por Derivación Previa y Obligatoria, 1.806 de ellas, es decir el 85%, fue a mediación.

En 873 causas de las 1.806 finalizadas en el fuero Laboral, de Familia y por Derivación Previa y Obligatoria, es decir en el 48%, se llegó a un acuerdo y no se pasó a juicio, mientras que en 655 (36%) no hubo acuerdo y hubo litigio. En los 278 casos restantes no hubo apertura (no prosperó la mediación por diversas causas) y fueron devueltos a los diferentes fueros. ‘Aplicar el sistema de mediación para la resolución de conflictos judiciales es altamente beneficioso. Con la intervención de un mediador, las partes pueden construir la solución de su conflicto para que resulte beneficiosa para ambas. Además, evitan llegar a juicio y tiene una resolución más rápida’, dijo Sonia Mallea Marccusi, responsable del Centro Judicial de Mediación.

En el Fuero de Familia es donde los números revelan mejor el alto impacto de la mediación en la resolución de los conflictos judiciales. Entre febrero y mayo de este año se finalizaron 1.574 causas de las cuales, 1.354, es decir el 86%, tubo mediación. De este último total, el 54% (731) se resolvió con acuerdo. En el 32% de los casos (434) no hubo acuerdo y el 14% restante (189) no tuvo apertura y volvió al fuero correspondiente.

En tanto que en el Fuero Laboral se registró un total de 476 causas finalizadas, entre el mismo período mencionado. El 81% de las mismas (389) tuvo mediación, y el 34% (132) se resolvió positivamente. No hubo acuerdo en el 48% de ellas (186), y el 18% restante (71) volvió al fuero.

En cuanto a la Mediación por Derivación Previa y Obligatoria, finalizaron 84 de los conflictos ingresados entre el segundo y quinto mes de este año. Hubo mediación en 63, es decir en el 71%. De este último total, el 17% (10) llegó a un acuerdo y no fue a juicio, mientras que el 55% (35) no acordó. En el 29% restante (18), no hubo apertura y continuó con el proceso judicial. ‘La Mediación Judicial, como método alternativo para la resolución de conflictos, es una estrategia para la reducción de la cantidad de juicios y para que la Justicia le pueda brindar a al gente una respuesta más rápida y efectiva, sobre todo en situaciones tan sensibles y vulnerables como son los conflictos familiares y laborales. El impacto de la mediación es altamente positivo’, dijo Mallea Marccusi.